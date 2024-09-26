Gülben Ergen'den Kendisini Yargılayan ve Eleştiren Herkese 5 Yıl Önceki Onedio Röportajı Üzerinden Gönderme!
Gülben Ergen'den Kendisini Yargılayan ve Eleştiren Herkese 5 Yıl Önceki Onedio Röportajı Üzerinden Gönderme!
Hem X (Twitter), hem Instagram'ı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, kendisini eleştiren ve yargılayan herkese Onedio'ya 5 yıl önce verdiği röportajdaki cümlelerle cevap verdi!
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Gülben Ergen, şarkıcılığı, oyunculuğu ve sunuculuğunun yanında özel hayatı, kavgaları, sansasyonel açıklamaları ve paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.
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Özellikle son senelerde sosyal medya kullanımını arşa çıkaran Ergen, X'te gündeme dair konulara yorumunu, Instagram'da konserleri ve hayatından eğlenceli kesitleri paylaşıyor.
Bu sefer gündemimizde ise X'te Ergen'in kale dahi almadığı bir yorum ve Instagram'da paylaştığı bize de sürpriz olan bir gönderme var!
Kan donduran Narin Güran olayında ilk günden bu yana tepki gösteren ve konuyu her detayıyla takip eden Gülben Ergen, geçtiğimiz saatlerde çözülemeyen cinayetin 37. gününde olduğumuzu belirten bir tweet paylaşınca bir kullanıcı kendisini oldukça sert eleştirdi.
Instagram'da da tam 5 yıl önce Onedio'ya verdiği röportajdan bir kesit paylaşarak bu kullanıcı da dahil olmak üzere kendisini yargılayan ve eleştiren herkese cevap verdi!
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İşte o anlar:
Geçmişe dönüp röportajımızın tamamını izlemek isterseniz sizi şöyle alabiliriz ❤️
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