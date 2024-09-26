Gülben Ergen'den Kendisini Yargılayan ve Eleştiren Herkese 5 Yıl Önceki Onedio Röportajı Üzerinden Gönderme!

Ergen, 'Saçlar uzunken verdiğim (beş sene önceki) cevabıma tamamen katılıyorum :) Başka hayatları yargılamaktan, bilmeden konuşmaktan hem zevk almıyorum hem merak etmiyorum. Not: Kabul ediyorum saçlar uzun pek güzel ama bakımı aşırı zor. Not: Rastalar yeni çıktı. Saçlar nefes aldı. Yaza doğru bakarız 🤩' dedi.