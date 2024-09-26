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Gülben Ergen'den Kendisini Yargılayan ve Eleştiren Herkese 5 Yıl Önceki Onedio Röportajı Üzerinden Gönderme!

Gülben Ergen'den Kendisini Yargılayan ve Eleştiren Herkese 5 Yıl Önceki Onedio Röportajı Üzerinden Gönderme!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 23:14

Hem X (Twitter), hem Instagram'ı oldukça aktif kullanan Gülben Ergen, kendisini eleştiren ve yargılayan herkese Onedio'ya 5 yıl önce verdiği röportajdaki cümlelerle cevap verdi!

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Gülben Ergen, şarkıcılığı, oyunculuğu ve sunuculuğunun yanında özel hayatı, kavgaları, sansasyonel açıklamaları ve paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.

Gülben Ergen, şarkıcılığı, oyunculuğu ve sunuculuğunun yanında özel hayatı, kavgaları, sansasyonel açıklamaları ve paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor biliyorsunuz.

Özellikle son senelerde sosyal medya kullanımını arşa çıkaran Ergen, X'te gündeme dair konulara yorumunu, Instagram'da konserleri ve hayatından eğlenceli kesitleri paylaşıyor.

Özellikle son senelerde sosyal medya kullanımını arşa çıkaran Ergen, X'te gündeme dair konulara yorumunu, Instagram'da konserleri ve hayatından eğlenceli kesitleri paylaşıyor.

Bu sefer gündemimizde ise X'te Ergen'in kale dahi almadığı bir yorum ve Instagram'da paylaştığı bize de sürpriz olan bir gönderme var!

Bu sefer gündemimizde ise X'te Ergen'in kale dahi almadığı bir yorum ve Instagram'da paylaştığı bize de sürpriz olan bir gönderme var!

Kan donduran Narin Güran olayında ilk günden bu yana tepki gösteren ve konuyu her detayıyla takip eden Gülben Ergen, geçtiğimiz saatlerde çözülemeyen cinayetin 37. gününde olduğumuzu belirten bir tweet paylaşınca bir kullanıcı kendisini oldukça sert eleştirdi.

Kan donduran Narin Güran olayında ilk günden bu yana tepki gösteren ve konuyu her detayıyla takip eden Gülben Ergen, geçtiğimiz saatlerde çözülemeyen cinayetin 37. gününde olduğumuzu belirten bir tweet paylaşınca bir kullanıcı kendisini oldukça sert eleştirdi.

Kullanıcıyı kale almayan Ergen, X üzerinden 'fırfır' cevabını verdi ama...

Instagram'da da tam 5 yıl önce Onedio'ya verdiği röportajdan bir kesit paylaşarak bu kullanıcı da dahil olmak üzere kendisini yargılayan ve eleştiren herkese cevap verdi!

Instagram'da da tam 5 yıl önce Onedio'ya verdiği röportajdan bir kesit paylaşarak bu kullanıcı da dahil olmak üzere kendisini yargılayan ve eleştiren herkese cevap verdi!

Ergen, 'Saçlar uzunken verdiğim (beş sene önceki) cevabıma tamamen katılıyorum :)  Başka hayatları yargılamaktan, bilmeden konuşmaktan hem zevk almıyorum hem merak etmiyorum.  Not: Kabul ediyorum saçlar uzun pek güzel ama bakımı aşırı zor.  Not: Rastalar yeni çıktı. Saçlar nefes aldı. Yaza doğru bakarız 🤩' dedi.

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İşte o anlar:

Geçmişe dönüp röportajımızın tamamını izlemek isterseniz sizi şöyle alabiliriz ❤️

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