Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Birkaç hafta önce Grammy ödül törenine damga vuran Kanye West ve eşi Bianca Censori magazin gündemini ele geçirmişti. Davetli olmadıkları törende kırmızı halıda yürümek için ısrar eden ikili, Bianca kürkünü çıkarıp çırılçıplak kalınca tepkilerin odağı olmuştu. Olaydan birkaç gün sonra da bir boşanma dedikodusu dolaşmaya başladı. Bugüne dek ikliden ayrılık iddiasına dair herhangi bir açıklama yoktu. Kanye West geçtiğimiz saatlerde eşinin ilk oyunculuk deneyimini çıplak pozuyla duyurup, "karımla çok gurur duyuyorum" dedi.
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Son dönemlerin en çok konuşulan, adından sıkça söz ettiren çiftlerinin başında gelen Selena Gomez ve Benny Blanco, magazin dünyasının en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Selena Gomez, dünya çapında tanınan bir pop yıldızı olmasının yanı sıra, zarif ve sıcak kişiliği ile de hayranlarının kalbini kazanmayı başarıyor. Benny Blanco ise, müzik dünyasındaki başarılı çalışmaları ve özgün tarzı ile dikkat çekiyor. Her ne kadar hakkında çeşitli dedikodular çıksa da, Selena ve Benny'nin birlikteliği, magazin dünyasını adeta bir kasırga gibi sallıyor. İkilinin birlikteliği hakkında çıkan her yeni haber, adeta bir bomba etkisi yaratıyor ve hayranlarını yeni bir merak dalgasına sürüklüyor. Çoğunlukla bu ikili birbirlerine yakıştırılmıyor. Hatta Selena Gomez'e sıklıkla 'onda ne bulduğu' sorusu soruluyor.
Moda dünyasının en prestijli isimlerinden biri olan ve dünya yıldızlarıyla çalışan Mert Alas, doğum gününde adeta mesaj yağmuruna tutuldu. Birçok ünlü isim Instagram hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak ünlü fotoğrafçının yeni yaşını kutladı. Kim Kardashian’dan Ajda Pekkan’a, Adriana Lima’dan dünya modasına yön veren birçok isim Mert Alas’a olan sevgisini dile getirdi. Özellikle Adriana Lima’nın paylaşımı dikkat çekti. Bir dönem Türkiye’de Metin Hara ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü model yakın dostu Mert Alas için özel bir mesaj yazdı.
Bir zamanlar zarafeti ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Gabrielle Anwar, sinema tarihine damga vuran “Kadın Kokusu” (Scent of a Woman) filmindeki unutulmaz tango sahnesiyle hafızalara kazınmıştı. Yıllar içinde değişen ünlü oyuncu, şimdilerde 55 yaşında ve geniş ailesiyle mutlu bir hayat sürdürüyor. Çocukları ve torunlarıyla sosyal medyada sıkça paylaşım yapan Anwar’ı görenler, eski halini hatırlamakta zorlanıyor. Gelin, sinema dünyasının efsane isimlerinden biri haline gelen Anwar’ın yıllar içindeki değişimine birlikte göz atalım.
Ünlü rapçi Drake, Avustralya’daki konserinde hamile bir hayranının açtığı pankartı okuduktan sonra yaptığı jestle gündem oldu. Sanatçının, hamile olduğunu belirten seyircisine VIP koltuk verip 30 bin dolar hediye etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konserlerinde hayranlarına cömert davranmasıyla tanınan rapçi, son zamanlarda dinleyicilerine yaptığı büyük jestlerle dikkat çekiyor. Daha önce de hayranlarına para dağıtan Drake, bu hareketiyle yine takdir topladı. İşte konser gecesinde yaşananlar ve ünlü rapçinin yaptığı diğer cömert jestler…
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Survivor'la birlikte hayatımıza giren Turabi, çıkardığı Wine Me, Dine Me adlı İngilizce erotik türküyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Şarkısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından şikayet edildikten kısa bir süre sonra da erişim engeli kararı verilmişti. Art arda şarkılar yayınlamaya devam eden Turabi'nin çıkardığı bu ilk şarkıyı ünlü Amerikalı YouTuber ve yayıncı IShowSpeed yayınında dinledi. Adeta dehşete kapılan IShowSpeed'in tepkileri gündem oldu.
Efsanevi film Titanik'te canlandırdığı Rose karakteriyle gönüllerde taht kuran Kate Winslet, aradan geçen 27 yılda sayısız başarıya imza attı. Oyunculuk konusunda adeta devleşen Oscar ödüllü Kate Winslet, bu kez yönetmen koltuğunda karşımıza çıkacak.
Emma Stone, 2016 yapımı "La La Land" filmindeki Mia karakteriyle En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar Ödülü kazanarak bir şarkıcı ve oyuncu olarak çok yönlülüğünü kanıtlamış oldu. Mizahi yönüyle de tanıdığımız Stone, Saturday Night'ın 50. yıl özel bölümüne katıldı. Birçok ünlü yıldızın boy gösterdiği bu akşamda, Emma Stone'un tercihi ise esprili ve samimi bir tercih olarak yorumlandı. Emma Stone, geceye ceplerinde patlamış mısır taşıyarak geldi.
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