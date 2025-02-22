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Selena Gomez ile Bir Programa Katılan Benny Blanco Sorulara Verdiği Yanıtlarla Aşklarının Sırrını Ortaya Koydu

Selena Gomez ile Bir Programa Katılan Benny Blanco Sorulara Verdiği Yanıtlarla Aşklarının Sırrını Ortaya Koydu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2025 - 20:27

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Son dönemlerin en çok konuşulan, adından sıkça söz ettiren çiftlerinin başında gelen Selena Gomez ve Benny Blanco, magazin dünyasının en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Selena Gomez, dünya çapında tanınan bir pop yıldızı olmasının yanı sıra, zarif ve sıcak kişiliği ile de hayranlarının kalbini kazanmayı başarıyor. Benny Blanco ise, müzik dünyasındaki başarılı çalışmaları ve özgün tarzı ile dikkat çekiyor. 

Her ne kadar hakkında çeşitli dedikodular çıksa da, Selena ve Benny'nin birlikteliği, magazin dünyasını adeta bir kasırga gibi sallıyor. İkilinin birlikteliği hakkında çıkan her yeni haber, adeta bir bomba etkisi yaratıyor ve hayranlarını yeni bir merak dalgasına sürüklüyor. Çoğunlukla bu ikili birbirlerine yakıştırılmıyor. Hatta Selena Gomez'e sıklıkla 'onda ne bulduğu' sorusu soruluyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGOHnm...
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Benny Blanco ve Selene Gomez birlikte bir programa katıldı ve kendilerine gelen soruları yanıtladı.

Benny Blanco ve Selene Gomez birlikte bir programa katıldı ve kendilerine gelen soruları yanıtladı.

Benny Blanco'nun "Kavga sonrasında ilk kim özür diliyor?" sorusuna verdiği yanıt ilişkilerinin sırrını ortaya koyarken aynı zamanda beğeni topladı.

Benny Blanco'nun "Kavga sonrasında ilk kim özür diliyor?" sorusuna verdiği yanıt ilişkilerinin sırrını ortaya koyarken aynı zamanda beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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