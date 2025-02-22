Selena Gomez ile Bir Programa Katılan Benny Blanco Sorulara Verdiği Yanıtlarla Aşklarının Sırrını Ortaya Koydu

Son dönemlerin en çok konuşulan, adından sıkça söz ettiren çiftlerinin başında gelen Selena Gomez ve Benny Blanco, magazin dünyasının en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Selena Gomez, dünya çapında tanınan bir pop yıldızı olmasının yanı sıra, zarif ve sıcak kişiliği ile de hayranlarının kalbini kazanmayı başarıyor. Benny Blanco ise, müzik dünyasındaki başarılı çalışmaları ve özgün tarzı ile dikkat çekiyor.

Her ne kadar hakkında çeşitli dedikodular çıksa da, Selena ve Benny'nin birlikteliği, magazin dünyasını adeta bir kasırga gibi sallıyor. İkilinin birlikteliği hakkında çıkan her yeni haber, adeta bir bomba etkisi yaratıyor ve hayranlarını yeni bir merak dalgasına sürüklüyor. Çoğunlukla bu ikili birbirlerine yakıştırılmıyor. Hatta Selena Gomez'e sıklıkla 'onda ne bulduğu' sorusu soruluyor.