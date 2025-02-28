Ezgi Mola'dan Enis Arıkan ile Dostluklarının Çıtırdamaya Başladığı Yönündeki İddialara Yanıt Geldi

Enis Arıkan ve Ezgi Mola, uzun yıllar boyunca yakın dostluklarıyla tanınan iki ünlü isimdi. Ancak yaklaşık bir yıl önce, aralarının bozulduğu ve küstükleri yönünde iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bu iddialar, ikilinin sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine yer vermemeleri ve ortak etkinliklerde birlikte görünmemeleriyle güçlendi. Özellikle, Ezgi Mola'nın özel günlerine Enis Arıkan'ın katılmaması ve uzun süre birlikte paylaşım yapmamaları dikkat çekti.

Geçtiğimiz akşam basın mensuplarıyla bir araya gelen Ezgi Mola'ya elbette ki eski yakın dostu Enis Arıkan soruldu. Mola, söylenenlerin aksinle herkese iyilik diledi, aralarının açılmasıyla ilgili öne sürülen iddialara da oldukça temkinli davrandı.