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Ezgi Mola'dan Enis Arıkan ile Dostluklarının Çıtırdamaya Başladığı Yönündeki İddialara Yanıt Geldi

Ezgi Mola'dan Enis Arıkan ile Dostluklarının Çıtırdamaya Başladığı Yönündeki İddialara Yanıt Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 17:56

Enis Arıkan ve Ezgi Mola, uzun yıllar boyunca yakın dostluklarıyla tanınan iki ünlü isimdi. Ancak yaklaşık bir yıl önce, aralarının bozulduğu ve küstükleri yönünde iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bu iddialar, ikilinin sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine yer vermemeleri ve ortak etkinliklerde birlikte görünmemeleriyle güçlendi. Özellikle, Ezgi Mola'nın özel günlerine Enis Arıkan'ın katılmaması ve uzun süre birlikte paylaşım yapmamaları dikkat çekti. 

Geçtiğimiz akşam basın mensuplarıyla bir araya gelen Ezgi Mola'ya elbette ki eski yakın dostu Enis Arıkan soruldu. Mola, söylenenlerin aksinle herkese iyilik diledi, aralarının açılmasıyla ilgili öne sürülen iddialara da oldukça temkinli davrandı.

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Uzun yıllardır hem ekranların hem de sosyal medyanın en neşeli dostluklarından biri olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan arkadaşlığını mutlaka duymuşsunuzdur.

Uzun yıllardır hem ekranların hem de sosyal medyanın en neşeli dostluklarından biri olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan arkadaşlığını mutlaka duymuşsunuzdur.

İkili gerek ekran önünde birbirlerinin tam destekçisi haline bürünürken, gerekse de sosyal medyada yaptıkları samimi paylaşımlarıyla dostluklarının gücünü ele güne karşı göstermişti.

En özel günlerden sade bir kahve içme buluşmasına kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili, zamanla sosyal medya kullanıcılarının gözdesi haline gelmişti.

En özel günlerden sade bir kahve içme buluşmasına kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili, zamanla sosyal medya kullanıcılarının gözdesi haline gelmişti.

Yer yer inatlaşmaları  Mola ve Arıkan'ın arkadaşlığının da her normal arkadaşlıktaki gibi inatlaşmalar ve birbirinin zıttına gidişleri içinde barındırması takip edenlerin ilgisini çekiyor ve onları daha da samimi bulmalarına yol açıyordu.

Ezgi Mola, dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs 2023 tarihinde aile arasında düzenlenen bir törenle evlenmişti hatırlarsanız.

Ezgi Mola, dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs 2023 tarihinde aile arasında düzenlenen bir törenle evlenmişti hatırlarsanız.

Mola'nın nikah şahidi ise tabii ki de Enis Arıkan'dan başkası olmamıştı!

Yalnızca yakın çevrenin yer aldığı düğüne dair detaylardan o dönemin magazin gündemine damgayı vuran Mola ve Arıkan'ın birlikte verdiği pozlar olmuştu.

Yalnızca yakın çevrenin yer aldığı düğüne dair detaylardan o dönemin magazin gündemine damgayı vuran Mola ve Arıkan'ın birlikte verdiği pozlar olmuştu.

Ezgi Mola, 2023'ün kasım ayında biricik oğlu 'Can'ı dünyaya getirerek anne oldu. Bu sürecinde yakın dostu Enis Arıkan'ı Mola'nın yanında göremedik.

Ezgi Mola, 2023'ün kasım ayında biricik oğlu 'Can'ı dünyaya getirerek anne oldu. Bu sürecinde yakın dostu Enis Arıkan'ı Mola'nın yanında göremedik.

Küslüğün nedeni hakkında net bir açıklama yapılmasa da, bazı kaynaklar Ezgi Mola'nın doğumuna Enis Arıkan'ın katılmamasının aralarındaki gerginliğe yol açtığını öne sürdü.

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O günlerden bu yana bir arada göremediğimiz ikili, dostluklarının son bulduğu iddialarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz.

O günlerden bu yana bir arada göremediğimiz ikili, dostluklarının son bulduğu iddialarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz.

Ezgi Mola'nın sosyal medya hesabından yaptığı 'Sitem eden, küsen 'Bana neden şunu yapmadın' diyen o arkadaş. Herkesin var böyle bir arkadaşı değil mi?' şeklindeki paylaşımın Enis Arıkan'a bir gönderme olduğu iddia edilmişti. 

Enis Arıkan ise bu iddialara yanıt vererek, 'Ezgi öyle bir şey yapmaz asla. Biz birbirimize öyle şeyler yapmayız' ifadelerini kullanmıştı. İkilinin küslük hakkında detaylı açıklama yapmadan her seferinde konuyu geçiştirmeye çalışması ise birçok kişinin dikkatinden kaçmamıştı.

Ezgi Mola'ya katıldığı bir davette Arıkan ile olan durumun nedenin doğuma katılmaması iddiaları mı olup olmadığı soruldu.

Ezgi Mola'ya katıldığı bir davette Arıkan ile olan durumun nedenin doğuma katılmaması iddiaları mı olup olmadığı soruldu.

'Ben herhangi bir şey söylemek istemem, onunla hiç alakası yok,' diyerek, konuya dair net bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Buna ek olarak Mola, "Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok. Çok şükür her şeyim yolunda, mutluyum. Herkes iyi olsun, herkesin işi rast gitsin." dedi.

Buna ek olarak Mola, "Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok. Çok şükür her şeyim yolunda, mutluyum. Herkes iyi olsun, herkesin işi rast gitsin." dedi.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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