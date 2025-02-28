Ezgi Mola'dan Enis Arıkan ile Dostluklarının Çıtırdamaya Başladığı Yönündeki İddialara Yanıt Geldi
Enis Arıkan ve Ezgi Mola, uzun yıllar boyunca yakın dostluklarıyla tanınan iki ünlü isimdi. Ancak yaklaşık bir yıl önce, aralarının bozulduğu ve küstükleri yönünde iddialar ortaya atılmaya başlandı. Bu iddialar, ikilinin sosyal medya paylaşımlarında birbirlerine yer vermemeleri ve ortak etkinliklerde birlikte görünmemeleriyle güçlendi. Özellikle, Ezgi Mola'nın özel günlerine Enis Arıkan'ın katılmaması ve uzun süre birlikte paylaşım yapmamaları dikkat çekti.
Geçtiğimiz akşam basın mensuplarıyla bir araya gelen Ezgi Mola'ya elbette ki eski yakın dostu Enis Arıkan soruldu. Mola, söylenenlerin aksinle herkese iyilik diledi, aralarının açılmasıyla ilgili öne sürülen iddialara da oldukça temkinli davrandı.
Uzun yıllardır hem ekranların hem de sosyal medyanın en neşeli dostluklarından biri olan Ezgi Mola ve Enis Arıkan arkadaşlığını mutlaka duymuşsunuzdur.
En özel günlerden sade bir kahve içme buluşmasına kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ikili, zamanla sosyal medya kullanıcılarının gözdesi haline gelmişti.
Ezgi Mola, dört yıldır birlikte olduğu işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs 2023 tarihinde aile arasında düzenlenen bir törenle evlenmişti hatırlarsanız.
Yalnızca yakın çevrenin yer aldığı düğüne dair detaylardan o dönemin magazin gündemine damgayı vuran Mola ve Arıkan'ın birlikte verdiği pozlar olmuştu.
Ezgi Mola, 2023'ün kasım ayında biricik oğlu 'Can'ı dünyaya getirerek anne oldu. Bu sürecinde yakın dostu Enis Arıkan'ı Mola'nın yanında göremedik.
O günlerden bu yana bir arada göremediğimiz ikili, dostluklarının son bulduğu iddialarıyla gündeme geliyor biliyorsunuz.
Ezgi Mola'ya katıldığı bir davette Arıkan ile olan durumun nedenin doğuma katılmaması iddiaları mı olup olmadığı soruldu.
Buna ek olarak Mola, "Hep bir şeyler söyleniyor ama benim onunla hiç alakam yok. Çok şükür her şeyim yolunda, mutluyum. Herkes iyi olsun, herkesin işi rast gitsin." dedi.
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