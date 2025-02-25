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İhanet İddialarıyla Dolu Defter Kapanmış! Aybüke Pusat'ın Doğum Gününden Furkan Andıç'la Aşk Kareleri Geldi

İhanet İddialarıyla Dolu Defter Kapanmış! Aybüke Pusat'ın Doğum Gününden Furkan Andıç'la Aşk Kareleri Geldi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 21:37

İlişkilerinin dinamiğine bir türlü akıl sır erdiremediğimiz ünlü çiftimiz Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, şubat ayında Andıç'ın bir gece klübünde gizemli bir hanımefendiyle görüntülenmesinin ardından yeniden ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. 

Sevgililer gününde ise sosyal medya hesaplarından ''ilişkimiz kaldığı yerden devam ediyor'' göndermesi tadında aşk dolu bir paylaşım yapmaları ise gözlerden kaçmamış, ikiliden beş yılda göremediğimiz paylaşımları son günlerde görür olmuştuk. 

Bugün ise ikilinin Aybüke Pusat'ın doğum günü kutlamasında bir arada olduğu hikayeler paylaşıldı. Pusat'ın güllü dallı hali ve Andıç'ın ''Aybüke'' yazılı bir çakmak tutması dikkatlerden kaçmadı.

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Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, 2019 yılında "Her Yerde Sen" dizisinde birlikte rol aldıktan sonra havalimanında birlikte görüntülenmişti. Aşkın ilk kıvılcımına o zaman tanık olmuştuk.

Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, 2019 yılında "Her Yerde Sen" dizisinde birlikte rol aldıktan sonra havalimanında birlikte görüntülenmişti. Aşkın ilk kıvılcımına o zaman tanık olmuştuk.

O günden bu yana ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, sık sık ayrılık ve ihanet iddialarıyla gündeme geliyordu.

O günden bu yana ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, sık sık ayrılık ve ihanet iddialarıyla gündeme geliyordu.

Öyle ki Furkan Andıç'ın gece klübündeki görüntüleri ''bu sefer fena basıldı'' dedirtmiş, bu durumun ikilinin arasındaki ilişkiyi nasıl etkileyeceği ise merak konusu olmuştu!

Detaylar için👇

Fakat Pusat ve Andıç ikilisi, ilişkileri hakkında ortaya atılan iddiaları tozlu rafa kaldırmış ve Sevgililer Günü'nde aşk pozu paylaşarak ayrılığı yalanlamıştı.

Fakat Pusat ve Andıç ikilisi, ilişkileri hakkında ortaya atılan iddiaları tozlu rafa kaldırmış ve Sevgililer Günü'nde aşk pozu paylaşarak ayrılığı yalanlamıştı.

Yıllardır birlikte paylaşım yapmayan çiftin ani hamlesi, ele güne nispet olarak yorumlanırken, ''birlikte ve mutluyuz'' mesajı içerdiği de düşünülmüştü.

Bu aralar aşk perisinin yoğun etkisinde olan çiftin Aybüke Pusat'ın doğum günü kutlamasında çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.👇

Bu aralar aşk perisinin yoğun etkisinde olan çiftin Aybüke Pusat'ın doğum günü kutlamasında çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.👇

Gülünü kulağının arkasına takarak neşe saçan Aybüke Pusat ve ''Aybükeli'' çakmağı alnın tam ortasında tutan Furkan Andıç'ın çok aşık halleri ise gündem oldu.👇

Gülünü kulağının arkasına takarak neşe saçan Aybüke Pusat ve ''Aybükeli'' çakmağı alnın tam ortasında tutan Furkan Andıç'ın çok aşık halleri ise gündem oldu.👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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