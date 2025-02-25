İhanet İddialarıyla Dolu Defter Kapanmış! Aybüke Pusat'ın Doğum Gününden Furkan Andıç'la Aşk Kareleri Geldi

İlişkilerinin dinamiğine bir türlü akıl sır erdiremediğimiz ünlü çiftimiz Aybüke Pusat ve Furkan Andıç, şubat ayında Andıç'ın bir gece klübünde gizemli bir hanımefendiyle görüntülenmesinin ardından yeniden ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.

Sevgililer gününde ise sosyal medya hesaplarından ''ilişkimiz kaldığı yerden devam ediyor'' göndermesi tadında aşk dolu bir paylaşım yapmaları ise gözlerden kaçmamış, ikiliden beş yılda göremediğimiz paylaşımları son günlerde görür olmuştuk.

Bugün ise ikilinin Aybüke Pusat'ın doğum günü kutlamasında bir arada olduğu hikayeler paylaşıldı. Pusat'ın güllü dallı hali ve Andıç'ın ''Aybüke'' yazılı bir çakmak tutması dikkatlerden kaçmadı.