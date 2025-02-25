Klas mı Durmuş Yoksa Dede Gibi mi Olmuş? Mert Ramazan Demir Çizgili Takım Elbise Stiliyle Göze Çarptı
Klas mı Durmuş Yoksa Dede Gibi mi Olmuş? Mert Ramazan Demir Çizgili Takım Elbise Stiliyle Göze Çarptı
Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, son zamanlarda özellikle eski aşkı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme geliyordu. Yakışıklı oyuncu sosyal medyada sık paylaşım yapan ünlülerimizden olmadığından kendisinden yeni bir paylaşım gelir gelmez hemen olay oluyor.
Mert Ramazan Demir, Londra moda haftasında, bir lüks giyim markasının defilesine katıldı. Demir, defile günü Londra'da çekildiği karizmatik pozları ardı ardına sosyal medyasında paylaştı. Ünlü oyuncunun tercih ettiği çizgili takım elbisesi ise kullanıcılar arasında ikilem yarattı. Kimi bu stili Demir'e epey yakıştırırken kimi kullanıcı ise ünlü ismin stilini kendisine yakıştırmadı.
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Oyunculuk kariyerine henüz çok yeni başladığını söyleyebileceğimiz Mert Ramazan Demir, 2017 yılında "I Am You" filmiyle oyunculuğa adım atmıştı.
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Demir, ''Yalı Çapkını'' isimli dizide Ferit karakterine hayat vererek adını geniş kitlelere duyurmuş ve ünlü oyuncu bu diziyle birlikte birçok kişinin merceğine takılmayı başarmıştı.
Özellikle de aşk hayatıyla büyük yankı uyandıran Mert Ramazan Demir, dizideki partneri Afra Saraçoğlu ile yaşadığı dolu dizgin aşkla uzun süre gündemden düşmemişti.
Sosyal medya paylaşımlarıyla da ilgiyi üzerine çekmeyi başaran Demir, Londra'da gerçekleşen bir defileye katıldı.
Çizgili takım elbisesi ve dağınık saçlarıyla asi ama bir o kadar da beyefendi bir stil oluşturan Demir'in bu halleri kullanıcılarında dikkatini çekti. 👇
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Stiliyle dikkat çeken Mert Ramazan Demir, kullanıcılar arasında ikilem yaratmayı başardı. Kimileri tarzını beğenirken kimileri beğenmedi👇
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Sizler Mert Ramazan Demir'in bu paylaşımları üzerinden çizgili stilini nasıl buldunuz? Haydi, ankete!
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