Klas mı Durmuş Yoksa Dede Gibi mi Olmuş? Mert Ramazan Demir Çizgili Takım Elbise Stiliyle Göze Çarptı

Ünlü oyuncu Mert Ramazan Demir, son zamanlarda özellikle eski aşkı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı çalkantılı aşk hayatıyla gündeme geliyordu. Yakışıklı oyuncu sosyal medyada sık paylaşım yapan ünlülerimizden olmadığından kendisinden yeni bir paylaşım gelir gelmez hemen olay oluyor.

Mert Ramazan Demir, Londra moda haftasında, bir lüks giyim markasının defilesine katıldı. Demir, defile günü Londra'da çekildiği karizmatik pozları ardı ardına sosyal medyasında paylaştı. Ünlü oyuncunun tercih ettiği çizgili takım elbisesi ise kullanıcılar arasında ikilem yarattı. Kimi bu stili Demir'e epey yakıştırırken kimi kullanıcı ise ünlü ismin stilini kendisine yakıştırmadı.