Tanınamayacak Halde Görülen Justin Bieber'a Gelen 'Zararlı Madde' İddialarına Temsilcisi Son Noktayı Koydu!

Genç yaşta şöhreti yakalayarak müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Justin Bieber, yıllar boyunca kariyeriyle ve özel hayatıyla gündemde kalmaya devam etti. Son dönemde ise sanatçının özel hayatı, özellikle aile yaşantısındaki gelişmelerle sıkça konuşuluyor.

2018 yılında Hailey Bieber ile evlenen ve geçtiğimiz yıl baba olan Bieber’ın evliliğinin sona erdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları bu söylentileri daha da alevlendirdi. Son olarak kameralara yansıyan görüntüleri ise hayranlarını endişelendirmişti. Bieber'ın o halleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından kötü alışkanlıklarına geri döndüğü şeklinde yorumlanmıştı. Temsilcisinden bu konuya ilişkin bir açıklama geldi. Justin'in eski alışkanlıklarına geri dönmediğini belirtti.