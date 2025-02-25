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Tanınamayacak Halde Görülen Justin Bieber'a Gelen 'Zararlı Madde' İddialarına Temsilcisi Son Noktayı Koydu!

Tanınamayacak Halde Görülen Justin Bieber'a Gelen 'Zararlı Madde' İddialarına Temsilcisi Son Noktayı Koydu!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.02.2025 - 20:05

Genç yaşta şöhreti yakalayarak müzik dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Justin Bieber, yıllar boyunca kariyeriyle ve özel hayatıyla gündemde kalmaya devam etti. Son dönemde ise sanatçının özel hayatı, özellikle aile yaşantısındaki gelişmelerle sıkça konuşuluyor. 

2018 yılında Hailey Bieber ile evlenen ve geçtiğimiz yıl baba olan Bieber’ın evliliğinin sona erdiği iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmaları bu söylentileri daha da alevlendirdi. Son olarak kameralara yansıyan görüntüleri ise hayranlarını endişelendirmişti. Bieber'ın o halleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından kötü alışkanlıklarına geri döndüğü şeklinde yorumlanmıştı. Temsilcisinden bu konuya ilişkin bir açıklama geldi. Justin'in eski alışkanlıklarına geri dönmediğini belirtti.

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Dalgalı denizler misali inişli çıkışlı kariyeri ve güzeller güzeli eşi Hailey Bieber ile yaşadığı evliliği dillerden düşmeyen yıldız Justin Bieber’ı mutlaka tanıyorsunuz.

Dalgalı denizler misali inişli çıkışlı kariyeri ve güzeller güzeli eşi Hailey Bieber ile yaşadığı evliliği dillerden düşmeyen yıldız Justin Bieber’ı mutlaka tanıyorsunuz.

Hiç değilse kendisinin 'Baby' şarkısına kulaklarınız mutlaka aşinadır!

Dünyaca ünlü çift, geçtiğimiz yıl bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Jack Blues Bieber'ı kucaklarına alan ikilinin mutluluk dolu anları sosyal medyaya da yansımıştı.

Dünyaca ünlü çift, geçtiğimiz yıl bir erkek çocuk dünyaya getirmişti. Jack Blues Bieber'ı kucaklarına alan ikilinin mutluluk dolu anları sosyal medyaya da yansımıştı.

Ağır bir depresyon sürecinden geçtiği konuşulan Justin Bieber, son zamanların skandalı Puff Diddy olayının da mağdurlarından biri olmuştu.

Ağır bir depresyon sürecinden geçtiği konuşulan Justin Bieber, son zamanların skandalı Puff Diddy olayının da mağdurlarından biri olmuştu.

Şimdilerde ise özellikle magazin muhabirlerine olan sert çıkışları ve umursamaz tepkileriyle gündemde kendisi!

Şimdilerde ise özellikle magazin muhabirlerine olan sert çıkışları ve umursamaz tepkileriyle gündemde kendisi!

En son sarılar içerisinde solgun, beti benzi atmış ve oldukça zayıflamış bir şekilde görüntülenen Justin Bieber'ın bu halleri sevenlerini korkutmuştu.

En son sarılar içerisinde solgun, beti benzi atmış ve oldukça zayıflamış bir şekilde görüntülenen Justin Bieber'ın bu halleri sevenlerini korkutmuştu.

Birçok kişi eski kötü alışkanlığı olan uyuşturucu madde kullanımına geri dönmüş olabileceğini düşünmüştü. Bu durum üzerine yapılan yorumlar, sosyal medyada kullanıcılar arasında kısa sürede viral olmuştu. 

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Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde eşi Hailey’nin markasının yeni mağazasının açılışına katılmış ve bir hayranı ile konuşmuştu. Justin’in hayranı ile konuşurkenki hareketleri çok dikkat çekmişti.

Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde eşi Hailey’nin markasının yeni mağazasının açılışına katılmış ve bir hayranı ile konuşmuştu. Justin’in hayranı ile konuşurkenki hareketleri çok dikkat çekmişti.

Aşırı enerjik hallerine kimse anlam verememişti!

Bieber'ın temsilcisinden, konuya yönelik gelen açıklamada ise bütün gece kayıt yaptığı için uyumadığı ve tüm akşamını uyumakta güçlük çeken oğluyla geçirdiği söyleniyordu.

Bieber'ın temsilcisinden, konuya yönelik gelen açıklamada ise bütün gece kayıt yaptığı için uyumadığı ve tüm akşamını uyumakta güçlük çeken oğluyla geçirdiği söyleniyordu.

Yani Bieber cephesinden gelen açıklamaya göre endişelenecek bir şey yokmuş, durum yalnızca hayat yorgunluğundan ibaretmiş!

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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