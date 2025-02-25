Kim İnanır 21 Yaşında Olduğuna? Ünlü Yıldız Millie Bobby Brown'un ''Görümce Topuzu'' Dillere Fena Düştü!
Kim İnanır 21 Yaşında Olduğuna? Ünlü Yıldız Millie Bobby Brown'un ''Görümce Topuzu'' Dillere Fena Düştü!
Hollywood’un en genç ve en parlak yıldızlarından biri olan Millie Bobby Brown, 19 Şubat 2004 doğumlu İngiliz oyuncu ve yapımcı olarak kariyerine çocuk yaşta adım atan bir isim. Netflix’in fenomen dizisi 'Stranger Things' ile dünya çapında büyük bir üne kavuşmuştu kendisi hatırlarsanız.
Şimdilerde yaşına göre olgun görünmesini sağlayan bir stile sahip olan ünlü yıldızın gala ve davet görünümlerindeki tercihleri sosyal medyada epey eleştiriliyordu. Brown, The Electric State galasındaki haliyle yine dillere düştü.
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Stranger Things dizisi ile tanınan Millie Bobby Brown, yurt dışında olduğu kadar ülkemizde de merak uyandıran bir isim.
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Millie Bobby Brown, Mayıs 2024'te ünlü rock müzisyeni Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile evlenmişti.
Biz kendisini bu kadar sarışın tanımamıştık ama Brown, şimdilerde doreli tonlarda sapsarı saçları ve onu ilk tanıdığımız yıllardan bu yana devam eden olgun giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Sanki 40'lı yaşlarındaymışçasına tercih ettiği kıyafet ve aksesuarlarıyla uzun süredir eleştirilerin odağı haline gelmiş durumda kendisi.
Brown, yakın arkadaşımız olsa ''stilistini acilen değiştir güzelim'' diyeceğimiz halleriyle 'The Electric State'in galasında boy gösterdi.👇
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Elbisesinin şaşasından, saçının 'görümce topuzu' haline kadar dikkat çeken Millie Bobby Brown, yaşından oldukça büyük görünen stiliyle yeniden dillere düşmeyi başardı.
Kullanıcılardan gelen bazı yorumları ise sizler için derledik👇
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