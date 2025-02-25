Kim İnanır 21 Yaşında Olduğuna? Ünlü Yıldız Millie Bobby Brown'un ''Görümce Topuzu'' Dillere Fena Düştü!

Hollywood’un en genç ve en parlak yıldızlarından biri olan Millie Bobby Brown, 19 Şubat 2004 doğumlu İngiliz oyuncu ve yapımcı olarak kariyerine çocuk yaşta adım atan bir isim. Netflix’in fenomen dizisi 'Stranger Things' ile dünya çapında büyük bir üne kavuşmuştu kendisi hatırlarsanız.

Şimdilerde yaşına göre olgun görünmesini sağlayan bir stile sahip olan ünlü yıldızın gala ve davet görünümlerindeki tercihleri sosyal medyada epey eleştiriliyordu. Brown, The Electric State galasındaki haliyle yine dillere düştü.