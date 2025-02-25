Londra Moda Haftası'nda Türk Rüzgarı: Çağla Şıkel Podyumda İki Ayrı Tasarımı Üzerinde Taşıdı!

Türk moda ve televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, son dönemlerde oğullarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça konuşuluyordu. Son günlerde ise kendisi yeni sevgilisiyle görüntülenmiş ve ikilinin birlikteliği uzun süre gündemden düşmemişti.

Ünlü manken, Londra Moda Haftası'nda ünlü modacı Neslişah Yılmaz’ın defilesinde boy gösterdi. Şıkel, kendisi için tasarlanan iki adet outure kıyafetle yürüdü. 46 yaşındaki manken, sağlıklı ve fit görünümüyle adeta podyumda ışık saçtı.