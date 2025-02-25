Londra Moda Haftası'nda Türk Rüzgarı: Çağla Şıkel Podyumda İki Ayrı Tasarımı Üzerinde Taşıdı!
Londra Moda Haftası'nda Türk Rüzgarı: Çağla Şıkel Podyumda İki Ayrı Tasarımı Üzerinde Taşıdı!
Türk moda ve televizyon dünyasının en tanınan isimlerinden biri olan Çağla Şıkel, son dönemlerde oğullarıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla oldukça konuşuluyordu. Son günlerde ise kendisi yeni sevgilisiyle görüntülenmiş ve ikilinin birlikteliği uzun süre gündemden düşmemişti.
Ünlü manken, Londra Moda Haftası'nda ünlü modacı Neslişah Yılmaz’ın defilesinde boy gösterdi. Şıkel, kendisi için tasarlanan iki adet outure kıyafetle yürüdü. 46 yaşındaki manken, sağlıklı ve fit görünümüyle adeta podyumda ışık saçtı.
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Şimdilerde sunuculuğunu yaptığı televizyon programıyla ekranlarda gördüğümüz Çağla Şıkel, aynı zamanda moda dünyasının en başarılı mankenlerinden biri biliyorsunuz.
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Şıkel, 2008 yılında Emre Altuğ ile hayatını birleştirmişti hatırlarsanız. Bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki oğulları dünayaya gelmişti.
Şıkel, en son kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilen aşkıyla görüntülenmiş ardından bu gizemli beyin Erinç Ulutürk olduğu ortaya çıkmıştı.
Ünlü manken, Londra Moda Haftası'nda ünlü Türk modacı Neslişah Yılmaz’ın defilesinde boy gösterdi.
Podyumda iki ayrı outure kıyafetle yürüyen Şıkel, podyumun adeta tozunu attırdı.
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Çağla Şıkel'in üzerinde taşıdığı ilk tasarım altın tonlarında, ince işlemelere sahipti.👇
İkinci kostümünde ise Şıkel'i beyazlar içerisinde gördük👇
Kuğu misali süzülen Çağla Şıkel'in çabasız güzelliği ise göz kamaştıran cinstendi👇
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