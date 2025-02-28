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Demet Şener, Eski Eşi İbrahim Kutluay'ın Karlı Havada Denize Girdiği Anları Şov Olarak Nitelendirdi!

Demet Şener, Eski Eşi İbrahim Kutluay'ın Karlı Havada Denize Girdiği Anları Şov Olarak Nitelendirdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 21:08

2000'li yılların başında başlayan aşklarıyla dönemin en gözde aşklarından olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay ilişkisi, 2016 yılında ihanet iddialarıyla sarsılmış ve 2018 yılında evlilikleri resmen bitmişti. Evlilikleri sona erse de yaşanan sorunlar son bulmamıştı. Ünlü model ve ünlü basketçi arasındaki gerilim nafaka davası sürecinde de devam etmişti. Demet Şener, Cem Küpeli ile kısa süreli yaşadığı aşkıyla da gündeme gelmişti. Kutluay ise bu süreçte özel hayatını daha gizli yaşamayı tercih etti. 

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, karlı havada denize girdiği anlarla gündeme geldi. Kısa sürede viral olan o görüntüler, eski eşi Demet Şener'e soruldu. Şener, o anları ''şov'' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Müge Dağıstanlı Erdoğan

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2000'li yılların en ikonik çiftlerinden biri olan manken Demet Şener ve basketbolcu İbrahim Kutluay 2005 yılında evlenmişti.

2000'li yılların en ikonik çiftlerinden biri olan manken Demet Şener ve basketbolcu İbrahim Kutluay 2005 yılında evlenmişti.

2005 yılında evlenen çiftin bu birlikteliğinden İrem (2006 doğumlu) ve Ömer (2009 doğumlu) adında iki çocukları dünyaya geldi.

Evlilikleri uzun yıllar devam etse de 2016 yılında Demet Şener, İbrahim Kutluay’ın kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açtı. İkili 2018'de resmen boşandı.

Evlilikleri uzun yıllar devam etse de 2016 yılında Demet Şener, İbrahim Kutluay’ın kendisini aldattığını iddia ederek boşanma davası açtı. İkili 2018'de resmen boşandı.

İki yıl süren çekişmeli süren boşanma davasında kazanan taraf olan Demet Şener çocuklarının velayetini de almıştı.Boşanma süreçleri de bir hayli sancılı geçen çiftin arasındaki ipler, daha sonrasında Şener'in Kutluay'ın çocukların nafakasını ödemediği iddiasını ortaya atmasının ardından iyice gerilmişti.

İkili nadiren de olsa İrem ve Ömer için bir araya gelmeye devam etti. Fakat hiçbir zaman samimi bir yakınlık kurmadılar.

İkili nadiren de olsa İrem ve Ömer için bir araya gelmeye devam etti. Fakat hiçbir zaman samimi bir yakınlık kurmadılar.

2023 yılında babası gibi sporcu olan ve basketbolla ilgilenen Ömer Kutluay, Real Madrid'e transfer olmuştu. Ömer, henüz 14 yaşındaydı.

İbrahim Kutluay, geçtiğimiz günlerde karlı havada denize girdiği anlarla viral olmuştu hatırlarsınız. 👇

İbrahim Kutluay, geçtiğimiz günlerde karlı havada denize girdiği anlarla viral olmuştu hatırlarsınız. 👇

Eski eş Demet Şener'e ise bu viral olan anları görüp görmediği sorulunca, kendisi olanları şov olarak nitelendirdi.

Eski eş Demet Şener'e ise bu viral olan anları görüp görmediği sorulunca, kendisi olanları şov olarak nitelendirdi.
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''Görmemek ne mümkün, her yerde gördük! Ben kendisini tanıdığım için şaşırmıyorum. Şov olsun diye hiçbir şey yapmam.'' cümlelerini kullandı.

''Görmemek ne mümkün, her yerde gördük! Ben kendisini tanıdığım için şaşırmıyorum. Şov olsun diye hiçbir şey yapmam.'' cümlelerini kullandı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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