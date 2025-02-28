Demet Şener, Eski Eşi İbrahim Kutluay'ın Karlı Havada Denize Girdiği Anları Şov Olarak Nitelendirdi!

2000'li yılların başında başlayan aşklarıyla dönemin en gözde aşklarından olan Demet Şener ve İbrahim Kutluay ilişkisi, 2016 yılında ihanet iddialarıyla sarsılmış ve 2018 yılında evlilikleri resmen bitmişti. Evlilikleri sona erse de yaşanan sorunlar son bulmamıştı. Ünlü model ve ünlü basketçi arasındaki gerilim nafaka davası sürecinde de devam etmişti. Demet Şener, Cem Küpeli ile kısa süreli yaşadığı aşkıyla da gündeme gelmişti. Kutluay ise bu süreçte özel hayatını daha gizli yaşamayı tercih etti.

Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, karlı havada denize girdiği anlarla gündeme geldi. Kısa sürede viral olan o görüntüler, eski eşi Demet Şener'e soruldu. Şener, o anları ''şov'' olarak nitelendirdi.

Kaynak: Müge Dağıstanlı Erdoğan