Kalp Spazmı Geçirmesinin Ardından Sağlık Durumu Merak Edilen Özcan Deniz'den Açıklama Geldi!

Aile içerisinde yaşanan gerginlikler ve düşmeyen tansiyonla gündeme gelen Özcan Deniz, annesi Kadriye hanım ve kardeşi Yurda Güler Deniz ile yaşadığı sorunların ardından en son Enfal suresinden bir paylaşım yapmıştı.

Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Ardından eşi Samar Dadgar, sosyal medya üzerinden ağzını açıp gözünü yummuş ve ''Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım' demişti.

Bakü konseri öncesi havaalanında görüntülenen Özcan Deniz, sağlık durumu hakkında konuşarak sevenlerinin gönlüne su serpti.