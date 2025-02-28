Kalp Spazmı Geçirmesinin Ardından Sağlık Durumu Merak Edilen Özcan Deniz'den Açıklama Geldi!
Kalp Spazmı Geçirmesinin Ardından Sağlık Durumu Merak Edilen Özcan Deniz'den Açıklama Geldi!
Aile içerisinde yaşanan gerginlikler ve düşmeyen tansiyonla gündeme gelen Özcan Deniz, annesi Kadriye hanım ve kardeşi Yurda Güler Deniz ile yaşadığı sorunların ardından en son Enfal suresinden bir paylaşım yapmıştı.
Ünlü isim, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Ardından eşi Samar Dadgar, sosyal medya üzerinden ağzını açıp gözünü yummuş ve ''Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım' demişti.
Bakü konseri öncesi havaalanında görüntülenen Özcan Deniz, sağlık durumu hakkında konuşarak sevenlerinin gönlüne su serpti.
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Şimdilerin reytingi en bol dizilerinden ''Kızıl Goncalar'' dizisinde oynayan Özcan Deniz, oyunculuğuyla olduğu kadar şarkıcılığıyla da ön plana çıkan bir isim.
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Deniz, geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçirerek hastaneye kaldırılmıştı.
Ailesiyle yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın Özcan Deniz'in annesinden ve kız kardeşinden şiddet gördüğü iddia edilmişti.
İddiaların ardından . Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in oğluna ve gelinine uzaklaştırma kararı aldığı öğrenilmişti.
Özcan Deniz'in ani kalp rahatsızlığı ve hastaneye kaldırılmasıyla birlikte eşinden "Özcan'a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım" paylaşımı gelmişti.
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Özcan Deniz, Bakü konseri öncesinde Azeri muhabirlerle konuştu. Sağlık durumu sorulan Özcan Deniz, her şeyin yolunda olduğunu dile getirdi.
Özcan Deniz'in Azeri bir kanala verdiği konser öncesi röportajın tamamı için👇
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