Bu Kadar Korkacak Ne Vardı? Simge Sağın, Sahnede Üzerine Konan Böceğin Ardından Neye Uğradığını Şaşırdı!
Bu Kadar Korkacak Ne Vardı? Simge Sağın, Sahnede Üzerine Konan Böceğin Ardından Neye Uğradığını Şaşırdı!
Yer yer çıkardığı hit parçalarla, yer yer ise magazin gündemini uzun bir süre meşgul eden Icardi ile aşk iddialarıyla tanıdığımız Simge Sağın, şimdilerde konserlerine ve müzik kariyerine ağırlık vermiş durumda biliyorsunuz. Hatta kendisi en son Ozan Bayraşa ile birlikte ''Anahtar'' ismini verdikleri şarkılarını yayınladı.
Simge, konserinde panik yaratan anlar yaşadı. Küçük hayranıyla şarkı söylemeye hazırlanan Simge, üzerinde bir böcek görmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ünlü şarkıcı öyle bir çığlık attı ki ne kadar tiz notalara çıkabildiğini bir kez daha görmüş olduk!
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''Üzülmedin mi?'' ve ''Yankı'' gibi şarkılarıyla kalbimizin bir parçasına hançeri fena saplayan, ayrılık sonrası aşk acımızı dibine kadar yaşamamızı sağlayan şarkıcı Simge'yi mutlaka tanıyorsunuz.
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Güzel şarkıcı, stili ve sahne şovlarıyla da konuşulan bir isim. Nitekim kendisi 2024 senesinde Altın Kelebek'ini ''En İyi Kadın Şarkıcı'' seçilerek almıştı.
Simge, son yıllarda müzik hayatının yanı sıra ünlü futbolcu Icardi ile olan iletişimi ve ikilinin hakkında ortaya atılan aşk iddialarıyla da gündeme gelmişti.
Şimdilerde konserleriyle ön planda olan Simge, bu sefer konserinde epey talihsiz bir an yaşadı. Üzerindeki böceğe öyle yüksek bir tepki verdi ki, yanındaki küçük hayranı bile yaşananlara anlam veremedi.
Simge'nin ufacık bir böceği üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdığı, küçük hayranının ise şoke olduğu görüntüler için👇
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