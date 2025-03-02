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Bu Kadar Korkacak Ne Vardı? Simge Sağın, Sahnede Üzerine Konan Böceğin Ardından Neye Uğradığını Şaşırdı!

Bu Kadar Korkacak Ne Vardı? Simge Sağın, Sahnede Üzerine Konan Böceğin Ardından Neye Uğradığını Şaşırdı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 17:42

Yer yer çıkardığı hit parçalarla, yer yer ise magazin gündemini uzun bir süre meşgul eden Icardi ile aşk iddialarıyla tanıdığımız Simge Sağın, şimdilerde konserlerine ve müzik kariyerine ağırlık vermiş durumda biliyorsunuz. Hatta kendisi en son Ozan Bayraşa ile birlikte ''Anahtar'' ismini verdikleri şarkılarını yayınladı. 

Simge, konserinde panik yaratan anlar yaşadı. Küçük hayranıyla şarkı söylemeye hazırlanan Simge, üzerinde bir böcek görmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ünlü şarkıcı öyle bir çığlık attı ki ne kadar tiz notalara çıkabildiğini bir kez daha görmüş olduk!

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''Üzülmedin mi?'' ve ''Yankı'' gibi şarkılarıyla kalbimizin bir parçasına hançeri fena saplayan, ayrılık sonrası aşk acımızı dibine kadar yaşamamızı sağlayan şarkıcı Simge'yi mutlaka tanıyorsunuz.

''Üzülmedin mi?'' ve ''Yankı'' gibi şarkılarıyla kalbimizin bir parçasına hançeri fena saplayan, ayrılık sonrası aşk acımızı dibine kadar yaşamamızı sağlayan şarkıcı Simge'yi mutlaka tanıyorsunuz.

Kendisi daha duygusal parçalarıyla ön plana çıksa da son dönemlerde asıl yükselişini hareketli pop şarkılarının ritmine borçlu diyebiliriz!

Güzel şarkıcı, stili ve sahne şovlarıyla da konuşulan bir isim. Nitekim kendisi 2024 senesinde Altın Kelebek'ini ''En İyi Kadın Şarkıcı'' seçilerek almıştı.

Güzel şarkıcı, stili ve sahne şovlarıyla da konuşulan bir isim. Nitekim kendisi 2024 senesinde Altın Kelebek'ini ''En İyi Kadın Şarkıcı'' seçilerek almıştı.

Simge, son yıllarda müzik hayatının yanı sıra ünlü futbolcu Icardi ile olan iletişimi ve ikilinin hakkında ortaya atılan aşk iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Simge, son yıllarda müzik hayatının yanı sıra ünlü futbolcu Icardi ile olan iletişimi ve ikilinin hakkında ortaya atılan aşk iddialarıyla da gündeme gelmişti.

Simge'nin seslendirdiği ''Aşkın Olayım'' isimli şarkı kısa sürede Icardi ile özdeşlemiş; Dahası Simge, ''Yakışıklı' isimli şarkı birine söylenecek olsa o, Icardi olurdu'' demesiyle ortalığı iyice alevlendirmişti.

Fakat ikilinin arasında kesinleşmiş bir aşk ilişkisi hiçbir zaman olmadı.

Şimdilerde konserleriyle ön planda olan Simge, bu sefer konserinde epey talihsiz bir an yaşadı. Üzerindeki böceğe öyle yüksek bir tepki verdi ki, yanındaki küçük hayranı bile yaşananlara anlam veremedi.

Şimdilerde konserleriyle ön planda olan Simge, bu sefer konserinde epey talihsiz bir an yaşadı. Üzerindeki böceğe öyle yüksek bir tepki verdi ki, yanındaki küçük hayranı bile yaşananlara anlam veremedi.

Güzel şarkıcının bir o kadar da güzel sesi olduğunu biliyorduk. Fakat böcekten öylesine korkmuştu ki kendisinin ne kadar tiz tonlara çıkabildiğini de böylelikle görmüş olduk diyebiliriz!

Simge'nin ufacık bir böceği üzerinde görünce neye uğradığını şaşırdığı, küçük hayranının ise şoke olduğu görüntüler için👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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