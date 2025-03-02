Bu Kadar Korkacak Ne Vardı? Simge Sağın, Sahnede Üzerine Konan Böceğin Ardından Neye Uğradığını Şaşırdı!

Yer yer çıkardığı hit parçalarla, yer yer ise magazin gündemini uzun bir süre meşgul eden Icardi ile aşk iddialarıyla tanıdığımız Simge Sağın, şimdilerde konserlerine ve müzik kariyerine ağırlık vermiş durumda biliyorsunuz. Hatta kendisi en son Ozan Bayraşa ile birlikte ''Anahtar'' ismini verdikleri şarkılarını yayınladı.

Simge, konserinde panik yaratan anlar yaşadı. Küçük hayranıyla şarkı söylemeye hazırlanan Simge, üzerinde bir böcek görmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ünlü şarkıcı öyle bir çığlık attı ki ne kadar tiz notalara çıkabildiğini bir kez daha görmüş olduk!