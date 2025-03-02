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Ramazan Ayında Rapçi Ezhel'den Manidar Paylaşım: ''Rabbim, Sen de Benim Günahlarımı Bağışla''

Ramazan Ayında Rapçi Ezhel'den Manidar Paylaşım: ''Rabbim, Sen de Benim Günahlarımı Bağışla''

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 18:28

Türkiye'nin en çok dinlenen rapçilerinden biri olan Ezhel'e uyuşturucu kullanımını özendirme suçlamasıyla dava açılmıştı. 2018 yılında şarkı sözleri ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan rapçi, kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılmış ve 'suçun unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etmişti. Bu sürecin ardından kendisi 2019 yılından beri Almanya'nın Berlin şehrinde yaşıyor. 

En son yapay zeka yardımıyla yaptığı video klibi ile gündeme gelen Ezhel, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı manidar paylaşımla gündeme geldi. Ezhel, hem affettiği hem de af dilediği paylaşımıyla akıllarda soru işareti oluşturmayı başardı. Kendi içinde affettiği ve af dilediği isimler kimdi? Gelin, detaylara birlikte göz atalım!👀

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''Made In Turkey'' albümü ile 2020 yılında büyük bir çıkış elde eden Ezhel, bireysel olarak seslendirdiği parçaların yanı sıra rapçi Murda ile ortak yapım şarkılarla da gündeme gelmişti.

''Made In Turkey'' albümü ile 2020 yılında büyük bir çıkış elde eden Ezhel, bireysel olarak seslendirdiği parçaların yanı sıra rapçi Murda ile ortak yapım şarkılarla da gündeme gelmişti.

''İmkansızım'', ''Anadolu Flex'' ve ''Pofuduk'' ünlü rapçinin en çok dinlenen şarkılarından.

Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan şarkıcı, bir süre önce rapçi Alizade ile olan pozlarıyla da gündeme gelmişti

Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan şarkıcı, bir süre önce rapçi Alizade ile olan pozlarıyla da gündeme gelmişti

Alizade'nin, bu fotoğrafları 'Evimin erkeği, evimin direği' notuyla paylaşması, ikili arasında aşk dedikodularına yol açmış fakat sonrasında böyle bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılmıştı. 

Ezhel,2018 yılında şarkılarında uyuşturucu maddeye özendirme ile suçlanmış bu davadan beraat etse de Türkiye'de kendini rahat ifade edemeyeceğini ifade ederek 2019 yılında Almanya'nın Berlin kentine taşındı. O zamandan beri kariyerine Avrupa’da devam ediyor.

En son, yayınladığı şarkının klibinde yapay zekanın ustalıkla kullanılmış olmasıyla gündeme gelen rapçi, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti bıraktı.

En son, yayınladığı şarkının klibinde yapay zekanın ustalıkla kullanılmış olmasıyla gündeme gelen rapçi, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti bıraktı.

Ezhel, Instagram hesabında ramazan ayının ikinci gününde affetme konseptli  yazıyı yanan mum görseliyle birlikte paylaştı. 

'Bilerek ya da istemeyerek kalbini kırdığım, kötülük ettiğim herkesten af dilerim. Bilerek ya da istemeyerek kalbimi kıran, kötülük eden herkesi affediyorum. Rabbim sen de benim günahlarımı bağışla.'

Ünlü rapçinin bu paylaşımında bir gönderme olup olmadığı ise merak konusu.

Ezhel'in bir nevi manevi olarak kendini arındırdığı sosyal medya paylaşımının tamamı ise bu şekilde👇

Ezhel'in bir nevi manevi olarak kendini arındırdığı sosyal medya paylaşımının tamamı ise bu şekilde👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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