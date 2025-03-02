Ramazan Ayında Rapçi Ezhel'den Manidar Paylaşım: ''Rabbim, Sen de Benim Günahlarımı Bağışla''

Türkiye'nin en çok dinlenen rapçilerinden biri olan Ezhel'e uyuşturucu kullanımını özendirme suçlamasıyla dava açılmıştı. 2018 yılında şarkı sözleri ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan rapçi, kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılmış ve 'suçun unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etmişti. Bu sürecin ardından kendisi 2019 yılından beri Almanya'nın Berlin şehrinde yaşıyor.

En son yapay zeka yardımıyla yaptığı video klibi ile gündeme gelen Ezhel, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı manidar paylaşımla gündeme geldi. Ezhel, hem affettiği hem de af dilediği paylaşımıyla akıllarda soru işareti oluşturmayı başardı. Kendi içinde affettiği ve af dilediği isimler kimdi? Gelin, detaylara birlikte göz atalım!👀