Ramazan Ayında Rapçi Ezhel'den Manidar Paylaşım: ''Rabbim, Sen de Benim Günahlarımı Bağışla''
Türkiye'nin en çok dinlenen rapçilerinden biri olan Ezhel'e uyuşturucu kullanımını özendirme suçlamasıyla dava açılmıştı. 2018 yılında şarkı sözleri ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltına alınan rapçi, kısa bir süre tutuklu kaldıktan sonra mahkemeye çıkarılmış ve 'suçun unsurları oluşmadığı' gerekçesiyle beraat etmişti. Bu sürecin ardından kendisi 2019 yılından beri Almanya'nın Berlin şehrinde yaşıyor.
En son yapay zeka yardımıyla yaptığı video klibi ile gündeme gelen Ezhel, bugün sosyal medya üzerinden yaptığı manidar paylaşımla gündeme geldi. Ezhel, hem affettiği hem de af dilediği paylaşımıyla akıllarda soru işareti oluşturmayı başardı. Kendi içinde affettiği ve af dilediği isimler kimdi? Gelin, detaylara birlikte göz atalım!👀
''Made In Turkey'' albümü ile 2020 yılında büyük bir çıkış elde eden Ezhel, bireysel olarak seslendirdiği parçaların yanı sıra rapçi Murda ile ortak yapım şarkılarla da gündeme gelmişti.
Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan şarkıcı, bir süre önce rapçi Alizade ile olan pozlarıyla da gündeme gelmişti
En son, yayınladığı şarkının klibinde yapay zekanın ustalıkla kullanılmış olmasıyla gündeme gelen rapçi, son paylaşımıyla akıllarda soru işareti bıraktı.
Ezhel'in bir nevi manevi olarak kendini arındırdığı sosyal medya paylaşımının tamamı ise bu şekilde👇
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