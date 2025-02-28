Aradığı Aşkı Bulan Tuğba Özay, Cansız Mankenle Pozdan Poza Atladığı Anları ''Enişteniz'' Notuyla Paylaştı!

Tuğba Özay'ı modellik kariyerinin yanı sıra televizyon sunuculuğu ve dizi oyunculuğu ile de tanıyoruz. Kendisi 2007 yılında 'Rulet Operasyonu' olarak bilinen bir soruşturma kapsamında tutuklanarak bir sene boyunca cezaevinde kalmış ardından Ocak 2008'de tahliye edilmişti. Cezaevi deneyimlerini 'Bedel' adlı kitabında anlatmıştı.

2016 yılının Survivor kadrosunda yer alan ünlü isim, yeni bir sosyal medya paylaşımı yaparak dikkat çekmeyi başardı. Özay, beyazlar içerisinde bir gelinlik ve damatlıklı cansız mankenle birlikte kameralar karşısına geçti. Özay, aradığı aşkı cansız mankende bulduğunu iddia etti.