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Aradığı Aşkı Bulan Tuğba Özay, Cansız Mankenle Pozdan Poza Atladığı Anları ''Enişteniz'' Notuyla Paylaştı!

Aradığı Aşkı Bulan Tuğba Özay, Cansız Mankenle Pozdan Poza Atladığı Anları ''Enişteniz'' Notuyla Paylaştı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
28.02.2025 - 23:18

Tuğba Özay'ı modellik kariyerinin yanı sıra televizyon sunuculuğu ve dizi oyunculuğu ile de tanıyoruz. Kendisi 2007 yılında 'Rulet Operasyonu' olarak bilinen bir soruşturma kapsamında tutuklanarak bir sene boyunca cezaevinde kalmış ardından Ocak 2008'de tahliye edilmişti. Cezaevi deneyimlerini 'Bedel' adlı kitabında anlatmıştı. 

2016 yılının Survivor kadrosunda yer alan ünlü isim, yeni bir sosyal medya paylaşımı yaparak dikkat çekmeyi başardı. Özay, beyazlar içerisinde bir gelinlik ve damatlıklı cansız mankenle birlikte kameralar karşısına geçti. Özay, aradığı aşkı cansız mankende bulduğunu iddia etti.

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Tuğba Özay, 1995 yılında "Miss Model of the World" yarışmasında ikincisi olarak kendini tüm dünyaya tanıtmıştı.

Tuğba Özay, 1995 yılında "Miss Model of the World" yarışmasında ikincisi olarak kendini tüm dünyaya tanıtmıştı.

Özay, Şubat 2025'te yaptığı bir açıklamada, kendisini 'güçlü, lider, özgür, özgüveni yüksek, her işin üstesinden gelebilen, gösterişli, güzel, kendine yetebilen, aurası yüksek' olarak tanımlamış ve 'Alfa Kadın' ilan etmişti hatırlarsanız.

Modellik kariyerinin yanı sıra ekranlarda da gördüğümüz Tuğba Özay, müzik kariyeri ve Survivor geçmişi ile de konuşulan bir isim biliyorsunuz.

Modellik kariyerinin yanı sıra ekranlarda da gördüğümüz Tuğba Özay, müzik kariyeri ve Survivor geçmişi ile de konuşulan bir isim biliyorsunuz.

2016 yılında Survivor'da yer alan Özay, en son ''Şaşkın'' isimli teklsini 2024 yılında yayımlamıştı.

Aşk hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyen ve son dönemlerde gönlü boş olan Özay, yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı sallamayı başardı.

Aşk hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyen ve son dönemlerde gönlü boş olan Özay, yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı sallamayı başardı.

Kendisi 2009 yılında İtalyan iş insanı Ludovic Fattizzo ile Milano'da evlenmiş, bu evliliğiyle uluslararası bir birlikteliğe adım atmıştır. Ancak, dört yılın sonunda ikili boşanma kararı almış ve resmi olarak 2015 yılında yollarını ayırmışlardı.

Özay, bir derginin çekimleri sırasında cansız bir mankende aradığı aşkı bulduğunu iddia ettiği bir video paylaştı.

Özay, bir derginin çekimleri sırasında cansız bir mankende aradığı aşkı bulduğunu iddia ettiği bir video paylaştı.

Mankene onu neden alnından öpmediği üzerinden kızan Özay, ''en az iki çocuk isterim, işime de karışmayacaksın!'' ifadelerini kullandı. 

Paylaşımına, ''Aradığım aşkı buldummmmm… pardon pardon aramadığım aşkı buldum 😂😂🤪🤪 Ama enişteniz taşşşşş 😂😂😂🤪🤪'' notunu düştü.

Tuğba Özay'ın o paylaşımı👇

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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