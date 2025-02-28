Aradığı Aşkı Bulan Tuğba Özay, Cansız Mankenle Pozdan Poza Atladığı Anları ''Enişteniz'' Notuyla Paylaştı!
Aradığı Aşkı Bulan Tuğba Özay, Cansız Mankenle Pozdan Poza Atladığı Anları ''Enişteniz'' Notuyla Paylaştı!
Tuğba Özay'ı modellik kariyerinin yanı sıra televizyon sunuculuğu ve dizi oyunculuğu ile de tanıyoruz. Kendisi 2007 yılında 'Rulet Operasyonu' olarak bilinen bir soruşturma kapsamında tutuklanarak bir sene boyunca cezaevinde kalmış ardından Ocak 2008'de tahliye edilmişti. Cezaevi deneyimlerini 'Bedel' adlı kitabında anlatmıştı.
2016 yılının Survivor kadrosunda yer alan ünlü isim, yeni bir sosyal medya paylaşımı yaparak dikkat çekmeyi başardı. Özay, beyazlar içerisinde bir gelinlik ve damatlıklı cansız mankenle birlikte kameralar karşısına geçti. Özay, aradığı aşkı cansız mankende bulduğunu iddia etti.
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Tuğba Özay, 1995 yılında "Miss Model of the World" yarışmasında ikincisi olarak kendini tüm dünyaya tanıtmıştı.
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Modellik kariyerinin yanı sıra ekranlarda da gördüğümüz Tuğba Özay, müzik kariyeri ve Survivor geçmişi ile de konuşulan bir isim biliyorsunuz.
Aşk hayatıyla pek fazla gündeme gelmeyen ve son dönemlerde gönlü boş olan Özay, yaptığı bir paylaşımla sosyal medyayı sallamayı başardı.
Özay, bir derginin çekimleri sırasında cansız bir mankende aradığı aşkı bulduğunu iddia ettiği bir video paylaştı.
Tuğba Özay'ın o paylaşımı👇
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