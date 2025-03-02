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Boşanma Aşamasında Olduğu İddia Edilen Dilan Çıtak ''Kül'' Şarkısını Yeniden Yorumlayarak Duygulandırdı

Boşanma Aşamasında Olduğu İddia Edilen Dilan Çıtak ''Kül'' Şarkısını Yeniden Yorumlayarak Duygulandırdı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 21:03

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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak; son dönemlerde hem babasıyla yaşadığı gerilimler hem de aşk hayatında ortaya atılan ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti. 

Çıtak, Cem Adrian'ın ''Kül'' şarkısını yorumladı. Ünlü ismin yorumu dinleyenleri duygulandırdı.

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Dilan Çıtak'ı birçoğumuz İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanıyoruz. Kendisi en son babasıyla yaşadığı soyadı gerilimiyle gündeme gelmişti.

Dilan Çıtak'ı birçoğumuz İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanıyoruz. Kendisi en son babasıyla yaşadığı soyadı gerilimiyle gündeme gelmişti.

Buna ek olarak Çıtak, uzun süredir birlikte olduğu eşi Levent Dörter ile ayrılığın eşinde olduğu iddialarıyla gündeme gelmeye başladı.

Buna ek olarak Çıtak, uzun süredir birlikte olduğu eşi Levent Dörter ile ayrılığın eşinde olduğu iddialarıyla gündeme gelmeye başladı.

Levent Dörter ve Dilan Çıtak'ın ardı ardına yaptıkları sosyal medya paylaşımları göndermeli olarak algılanmış ve bu durum epey konuşulmuştu.

Aynı zamanda şarkıcı olan Dilan Çıtak, Cem Adrian'ın en sevilen şarkılarından biri olan ''Kül''ü yeniden yorumladı.

Aynı zamanda şarkıcı olan Dilan Çıtak, Cem Adrian'ın en sevilen şarkılarından biri olan ''Kül''ü yeniden yorumladı.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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