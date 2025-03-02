Boşanma Aşamasında Olduğu İddia Edilen Dilan Çıtak ''Kül'' Şarkısını Yeniden Yorumlayarak Duygulandırdı

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak; son dönemlerde hem babasıyla yaşadığı gerilimler hem de aşk hayatında ortaya atılan ayrılık iddialarıyla gündeme gelmişti.
Çıtak, Cem Adrian'ın ''Kül'' şarkısını yorumladı. Ünlü ismin yorumu dinleyenleri duygulandırdı.
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Dilan Çıtak'ı birçoğumuz İbrahim Tatlıses'in kızı olarak tanıyoruz. Kendisi en son babasıyla yaşadığı soyadı gerilimiyle gündeme gelmişti.
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Buna ek olarak Çıtak, uzun süredir birlikte olduğu eşi Levent Dörter ile ayrılığın eşinde olduğu iddialarıyla gündeme gelmeye başladı.
Aynı zamanda şarkıcı olan Dilan Çıtak, Cem Adrian'ın en sevilen şarkılarından biri olan ''Kül''ü yeniden yorumladı.
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