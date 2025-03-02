Barışma Umutları Yeşerdi: Uraz Kaygılaroğlu ve Eski Eşi Melis İşiten Sosyal Medya Üzerinden Tatlı Tatlı Atıştı

2014 yılında tanışmalarının ardından kısa bir süre sonra dünyaevine giren Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu çifti 2016 yılında kızları Ada'yı kucaklarına almışlardı. Ünlü ikili, beş yıllık evliliklerinin ardından, 2019 yılında sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldıklarını açıklayarak herkesi şoke etmeyi başarmıştı. Kaygılaroğlu ve İşiten boşanmanın ardından süre gelen süreçte de kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam etti.

İşiten ve Kaygılaroğlu, kızları Ada'yla birlikte kar tatiline çıktı. Oldukça keyifli bir aile saatini paylaşan ikili, sosyal medya üzerinden atışmayı da ihmal etmedi. İkilinin tatlı tatlı atışması görenleri gülümsetirken, bu durum 'acaba barışırlar mı?' sorularını beraberinde getirdi.