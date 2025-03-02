Barışma Umutları Yeşerdi: Uraz Kaygılaroğlu ve Eski Eşi Melis İşiten Sosyal Medya Üzerinden Tatlı Tatlı Atıştı
2014 yılında tanışmalarının ardından kısa bir süre sonra dünyaevine giren Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu çifti 2016 yılında kızları Ada'yı kucaklarına almışlardı. Ünlü ikili, beş yıllık evliliklerinin ardından, 2019 yılında sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldıklarını açıklayarak herkesi şoke etmeyi başarmıştı. Kaygılaroğlu ve İşiten boşanmanın ardından süre gelen süreçte de kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam etti.
İşiten ve Kaygılaroğlu, kızları Ada'yla birlikte kar tatiline çıktı. Oldukça keyifli bir aile saatini paylaşan ikili, sosyal medya üzerinden atışmayı da ihmal etmedi. İkilinin tatlı tatlı atışması görenleri gülümsetirken, bu durum 'acaba barışırlar mı?' sorularını beraberinde getirdi.
Oyuncu Melis İşiten'i şimdilerde YouTube'daki programı 'Zaten Şov' ile tanıyoruz. Kendisi her hafta ünlü konuklarını ağırlayarak samimi sohbetlere imza atıyor.
Uraz Kaygılaroğlu ise karizmasıyla olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da göze çarpan bir isim biliyorsunuz.
İşiten ve Kaygılaroğlu 2014 senesinde evlenmişti. Çift 2016 yılında kızları Ada'yı kucaklarına almıştı.
Ayrılık karanının ardından kızları için saygı çerçevesinde görüşmeye devam eden çifte gıpta ile bakılıyordu.
Melis İşiten ve kızı Ada, Kaygılaroğlu'nu yılbaşında yemeğe bile çağırmışlardı! Kaygılaroğlu, o geceden kalanları esprili bir notla paylaşmayı ihmal etmemişti.
Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, kızları Ada'yı da alıp bir kar tatiline çıktılar. O tatilden kareleri ardı ardına paylaşan Kaygılaroğlu,eski eşinin diline nasıl düştüğünü de paylaştı.
Fotoğraflara İşiten ile olan mesajlaşmalarından bazı bölümleri not düşen Kaygılaroğlu, eski eşiyle tatlı tatlı atıştı.
Saat önerisini dikkate almayan eşine, Melis İşiten, ''dede gibi takıl'' diyerek son noktayı koymuş oldu.👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın