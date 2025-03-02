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Barışma Umutları Yeşerdi: Uraz Kaygılaroğlu ve Eski Eşi Melis İşiten Sosyal Medya Üzerinden Tatlı Tatlı Atıştı

Barışma Umutları Yeşerdi: Uraz Kaygılaroğlu ve Eski Eşi Melis İşiten Sosyal Medya Üzerinden Tatlı Tatlı Atıştı

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 22:12

2014 yılında tanışmalarının ardından kısa bir süre sonra dünyaevine giren Melis İşiten ve Uraz Kaygılaroğlu çifti 2016 yılında kızları Ada'yı kucaklarına almışlardı. Ünlü ikili, beş yıllık evliliklerinin ardından, 2019 yılında sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldıklarını açıklayarak herkesi şoke etmeyi başarmıştı. Kaygılaroğlu ve İşiten boşanmanın ardından süre gelen süreçte de kızları Ada için sık sık bir araya gelmeye devam etti. 

İşiten ve Kaygılaroğlu, kızları Ada'yla birlikte kar tatiline çıktı. Oldukça keyifli bir aile saatini paylaşan ikili, sosyal medya üzerinden atışmayı da ihmal etmedi. İkilinin tatlı tatlı atışması görenleri gülümsetirken, bu durum 'acaba barışırlar mı?' sorularını beraberinde getirdi.

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Oyuncu Melis İşiten'i şimdilerde YouTube'daki programı 'Zaten Şov' ile tanıyoruz. Kendisi her hafta ünlü konuklarını ağırlayarak samimi sohbetlere imza atıyor.

Oyuncu Melis İşiten'i şimdilerde YouTube'daki programı 'Zaten Şov' ile tanıyoruz. Kendisi her hafta ünlü konuklarını ağırlayarak samimi sohbetlere imza atıyor.

Kendisi şimdiye kadar Uraz Kaygılaroğlu da dahil olmak üzere Giray Altınok, Gupse Özay ve Danla Bilic gibi birçok ünlü isme programında yer verdi.

Uraz Kaygılaroğlu ise karizmasıyla olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da göze çarpan bir isim biliyorsunuz.

Uraz Kaygılaroğlu ise karizmasıyla olduğu kadar başarılı oyunculuğuyla da göze çarpan bir isim biliyorsunuz.

Kendisi son yıllarda ''Sefirin Kızı'', ''Üç Kuruş'' ve ''Sakla Beni'' gibi dizilerde rol aldı.

İşiten ve Kaygılaroğlu 2014 senesinde evlenmişti. Çift 2016 yılında kızları Ada'yı kucaklarına almıştı.

İşiten ve Kaygılaroğlu 2014 senesinde evlenmişti. Çift 2016 yılında kızları Ada'yı kucaklarına almıştı.

Beş yıllık evliliklerinin ardından, 2019 yılında sürpriz bir şekilde boşanma kararı aldıklarını açıklamış ve bu kararları ile magazin gündemine bomba gibi düşmüşlerdi.

Ayrılık karanının ardından kızları için saygı çerçevesinde görüşmeye devam eden çifte gıpta ile bakılıyordu.

Ayrılık karanının ardından kızları için saygı çerçevesinde görüşmeye devam eden çifte gıpta ile bakılıyordu.

Uraz Kaygılaroğlu, bir dönemler babalıktaki maharetleriyle gündeme geliyordu hatırlarsınız. Kendisi adeta bir ''süper baba'' ilan edilmişti. Kızı Ada ile olan iletişimi, onunlayken onun yaşına inebilmesi ve ona değer verdiğini her koşulda göstermesi oldukça takdir ediliyordu.

Melis İşiten ve kızı Ada, Kaygılaroğlu'nu yılbaşında yemeğe bile çağırmışlardı! Kaygılaroğlu, o geceden kalanları esprili bir notla paylaşmayı ihmal etmemişti.

Melis İşiten ve kızı Ada, Kaygılaroğlu'nu yılbaşında yemeğe bile çağırmışlardı! Kaygılaroğlu, o geceden kalanları esprili bir notla paylaşmayı ihmal etmemişti.

''beni yılbaşı yemeğine çağırıp yemek yaptırdılar🤷🏻‍♂️🎄🫡🫂''

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Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, kızları Ada'yı da alıp bir kar tatiline çıktılar. O tatilden kareleri ardı ardına paylaşan Kaygılaroğlu,eski eşinin diline nasıl düştüğünü de paylaştı.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten, kızları Ada'yı da alıp bir kar tatiline çıktılar. O tatilden kareleri ardı ardına paylaşan Kaygılaroğlu,eski eşinin diline nasıl düştüğünü de paylaştı.

''U: atsana dün çektiklerini

M: sabahın 9’unda koyma ama!

U: niye ne alaka?

M: konmaz da o yüzden…

U: bana ne abi, niye konmasın!

M: biz dalga geçiyoruz senin instagram kullanımınla, ekran görüntüsü falan paylaşıyosun…

U: eee?

M: boomer gibi işte…

U: koyucam, bunları da yazıcam!

@melisisiten İFŞA!''

Fotoğraflara İşiten ile olan mesajlaşmalarından bazı bölümleri not düşen Kaygılaroğlu, eski eşiyle tatlı tatlı atıştı.

Fotoğraflara İşiten ile olan mesajlaşmalarından bazı bölümleri not düşen Kaygılaroğlu, eski eşiyle tatlı tatlı atıştı.

''M: tekli fotolarını da çektim ama hemen atmıyorum harcarsın bugün diye…U: ne alaka?

M: yarın atarsın

U: atsana kızım nolur sanki….

M: müzik falan koy!

U: ok.''

Saat önerisini dikkate almayan eşine, Melis İşiten, ''dede gibi takıl'' diyerek son noktayı koymuş oldu.👇

Saat önerisini dikkate almayan eşine, Melis İşiten, ''dede gibi takıl'' diyerek son noktayı koymuş oldu.👇

İkilinin bu tatlı tatlı zıtlaşmaları ve birlikte tatile çıkmaları, 'aşk yeniden mi?' sorularını gündeme getirdi. Sizce İşiten ve Kaygılaroğlu ikilisi yeniden barışır mı?

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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