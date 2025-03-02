Eski Sevgili Geçmişleri Bir Hayli Ortak Olan Hadise ve Hande Erçel'den Kadın Dayanışmasının Böylesi!

Şimdilerde Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel, daha önceki yıllarda yaşadığı iddia edilen aşklarıyla magazin gündeminde epey konuşulmuştu.

Yönetmen Şenol Sönmez ile dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlayan Hadise ise, daha önce Mehmet Dinçerler ile evlenmiş daha öncesinde de Kaan Yıldırım ile adeta evliliğin eşiğinden dönmüştü.

@birkahvebingıybet isimli hesap yaptığı paylaşımla Erçel ve Hadise'nin üç tane ortak ex'i olduğunu bizlere yeniden hatırlattı. Tamı tamına üç tane ortak eski sevgilileri olan Hande Erçel ve Hadise'nin çizdiği kadın dayanışması imajı gündem oldu. İkilinin birbirine sosyal medya üzerinden desteklerini esirgememeleri epey taktir edildi.