Eski Sevgili Geçmişleri Bir Hayli Ortak Olan Hadise ve Hande Erçel'den Kadın Dayanışmasının Böylesi!
Şimdilerde Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel, daha önceki yıllarda yaşadığı iddia edilen aşklarıyla magazin gündeminde epey konuşulmuştu.
Yönetmen Şenol Sönmez ile dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlayan Hadise ise, daha önce Mehmet Dinçerler ile evlenmiş daha öncesinde de Kaan Yıldırım ile adeta evliliğin eşiğinden dönmüştü.
@birkahvebingıybet isimli hesap yaptığı paylaşımla Erçel ve Hadise'nin üç tane ortak ex'i olduğunu bizlere yeniden hatırlattı. Tamı tamına üç tane ortak eski sevgilileri olan Hande Erçel ve Hadise'nin çizdiği kadın dayanışması imajı gündem oldu. İkilinin birbirine sosyal medya üzerinden desteklerini esirgememeleri epey taktir edildi.
Şimdilerin en gözde çiftlerinden birisi şüphesiz ki oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı. Çiftin 2023 yılında başlayan aşkı hala dolu dizgin devam ediyor biliyorsunuz.
Güzel şarkıcı Hadise ise yönetmen Şenol Sönmez ile birliktelik yaşıyor. Galalardan doğum günlerine her daim yan yana olan çift, mutluluklarını hiç gizlemeden alenen yaşıyor.
Güncel ilişkilerini biliyor olsak da sizlerle biraz zamanda yolculuk yapıp geçmiş yıllara gidelim Hadise, 2022 yılında iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmişti.
Aa tesadüfe bakın ki Hande Erçel'in de iş insanı Mehmet Dinçerler ile bir geçmişi var. İkili, 2017 senesinde kısa süreli bir aşk yaşamıştı.
Şimdilerde Hande Erçel ile evlilik yolunda giden bir ilişkisi olan Hakan Sabancı bir zamanlar Hadise ile kaçamak aşk yaşamıştı.
Listemizin son erkeği ise Kaan Yıldırım. 2021 yılında Hadise ile evliliğin direğinden dönen Yıldırım'ın adı 2022'de Hande Erçel ile anılmıştı.
Şimdilerde Versace elbisesiyle gündemden düşmeyen ve Donetella Versace ile kısa sürede oluşturduğu samimiyetle konuşulan Hande Erçel'e Hadise'den destek yorumu geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın