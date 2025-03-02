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Eski Sevgili Geçmişleri Bir Hayli Ortak Olan Hadise ve Hande Erçel'den Kadın Dayanışmasının Böylesi!

Eski Sevgili Geçmişleri Bir Hayli Ortak Olan Hadise ve Hande Erçel'den Kadın Dayanışmasının Böylesi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 00:12

Şimdilerde Hakan Sabancı ile olan aşkıyla gündeme gelen güzel oyuncu Hande Erçel, daha önceki yıllarda yaşadığı iddia edilen aşklarıyla magazin gündeminde epey konuşulmuştu. 

Yönetmen Şenol Sönmez ile dolu dizgin bir aşk yaşamaya başlayan Hadise ise, daha önce Mehmet Dinçerler ile evlenmiş daha öncesinde de Kaan Yıldırım ile adeta evliliğin eşiğinden dönmüştü.

 @birkahvebingıybet isimli hesap yaptığı paylaşımla Erçel ve Hadise'nin üç tane ortak ex'i olduğunu bizlere yeniden hatırlattı. Tamı tamına üç tane ortak eski sevgilileri olan Hande Erçel ve Hadise'nin çizdiği kadın dayanışması imajı gündem oldu. İkilinin birbirine sosyal medya üzerinden desteklerini esirgememeleri epey taktir edildi.

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Şimdilerin en gözde çiftlerinden birisi şüphesiz ki oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı. Çiftin 2023 yılında başlayan aşkı hala dolu dizgin devam ediyor biliyorsunuz.

Şimdilerin en gözde çiftlerinden birisi şüphesiz ki oyuncu Hande Erçel ve iş insanı Hakan Sabancı. Çiftin 2023 yılında başlayan aşkı hala dolu dizgin devam ediyor biliyorsunuz.

Öyle ki ''evlilik ne zaman?'' diyerek gün bile sayar olduk bu ünlü çiftimiz için!

Güzel şarkıcı Hadise ise yönetmen Şenol Sönmez ile birliktelik yaşıyor. Galalardan doğum günlerine her daim yan yana olan çift, mutluluklarını hiç gizlemeden alenen yaşıyor.

Güzel şarkıcı Hadise ise yönetmen Şenol Sönmez ile birliktelik yaşıyor. Galalardan doğum günlerine her daim yan yana olan çift, mutluluklarını hiç gizlemeden alenen yaşıyor.

Güncel ilişkilerini biliyor olsak da sizlerle biraz zamanda yolculuk yapıp geçmiş yıllara gidelim Hadise, 2022 yılında iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmişti.

Güncel ilişkilerini biliyor olsak da sizlerle biraz zamanda yolculuk yapıp geçmiş yıllara gidelim Hadise, 2022 yılında iş insanı Mehmet Dinçerler ile evlenmişti.

Çift, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. 2022 yılında evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in evliliği, 5 ay sonra sona ermişti. Boşanmanın ardından Hadise, 2 yıl boyunca sessizliğini korumuş ve ardından 2024 yılında yaptığı bir açıklamada, boşanma süreciyle ilgili detayları paylaşmıştı.

Aa tesadüfe bakın ki Hande Erçel'in de iş insanı Mehmet Dinçerler ile bir geçmişi var. İkili, 2017 senesinde kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

Aa tesadüfe bakın ki Hande Erçel'in de iş insanı Mehmet Dinçerler ile bir geçmişi var. İkili, 2017 senesinde kısa süreli bir aşk yaşamıştı.

Bu ilişki, Erçel'in eski sevgilisi Ekin Mert Daymaz'ın yakın arkadaşı olan Dinçerler ile başlaması nedeniyle dikkat çekmişti. İlişkileri hakkında Erçel, 'Çok mutluyuz, çok güzel giden bir ilişkimiz var. İkimiz de çok yoğun çalışıyoruz ama yakında bizi birlikte görebilirsiniz' demişti. Fakat, bu ilişki uzun sürmemiş ve çift kısa bir süre sonra ayrılık kararı almıştı. Erçel, ayrılık hakkında, 'Ayrılık kararı aldığımız doğru' şeklinde bir açıklama yapmıştı belki hatırlarsınız.

Şimdilerde Hande Erçel ile evlilik yolunda giden bir ilişkisi olan Hakan Sabancı bir zamanlar Hadise ile kaçamak aşk yaşamıştı.

Şimdilerde Hande Erçel ile evlilik yolunda giden bir ilişkisi olan Hakan Sabancı bir zamanlar Hadise ile kaçamak aşk yaşamıştı.

Çok daha eskiye, 2016 yılına gidiyoruz... Hakan Sabancı ve Hadise o yıllarda bir gece kaçamağında birlikte görüntülenmişti. Ardından, Hadise ile Hakan Sabancı'nın birlikte Miami tatiline bile gittiği ortaya çıkmıştı.

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Listemizin son erkeği ise Kaan Yıldırım. 2021 yılında Hadise ile evliliğin direğinden dönen Yıldırım'ın adı 2022'de Hande Erçel ile anılmıştı.

Listemizin son erkeği ise Kaan Yıldırım. 2021 yılında Hadise ile evliliğin direğinden dönen Yıldırım'ın adı 2022'de Hande Erçel ile anılmıştı.

Şimdilerde Versace elbisesiyle gündemden düşmeyen ve Donetella Versace ile kısa sürede oluşturduğu samimiyetle konuşulan Hande Erçel'e Hadise'den destek yorumu geldi.

Şimdilerde Versace elbisesiyle gündemden düşmeyen ve Donetella Versace ile kısa sürede oluşturduğu samimiyetle konuşulan Hande Erçel'e Hadise'den destek yorumu geldi.

Kadını kadına düşman etmektense, kadının kadına desteğini gözler önüne seren iki ünlü güzel, üç ortak ex'lerine rağmen arayı iyi tutmayı başarıyor.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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