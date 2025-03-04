Coğrafya Kader midir? Serenay Sarıkaya Burada Doğmasaydı Hollywood'da Hangi Ünlünün Yerine Geçerdi?

Hem aşk hayatı, hem kariyeri, hem de magazin dünyasındaki sıradışı hareketleriyle Hollywood’da adından sıkça bahsedilirdi. Belki de en çok kazanan kadın oyunculardan biri olur, yeni projelere imza atar ve başarılarını kutlamak için galalarda boy gösterirdi. Ve tabii ki tüm bunlar, bir yanda aşk dedikoduları ve skandallar, diğer yanda muazzam bir kariyerle birleşirdi.