Eğer Serenay gerçekten Margot Robbie’nin Türk versiyonu olsaydı, kesinlikle Hollywood’un en dikkat çekici ve en çok konuşulan yıldızlarından biri olurdu! Ama tabii ki bu, yapay zekanın düşünceleri! Her şey hayal gücümüzün bir ürünü... Şu an için her şey hayal, ama hayal etmekte sakınca yok!