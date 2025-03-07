Kocasının Eski Aşkını Bir Türlü Aşamayan Hailey Bieber Beğendiği Videoyla Selena Gomez'e Hislerini Ele Verdi!
Bir dönemlerin en ünlü aşıkları Selena Gomez ve Justin Bieber ikilisiydi biliyorsunuz. Ünlü ikilinin gençlik aşkı serüveni biteli yıllar olsa da birçok kişi için bu aşkın defteri hiçbir zaman tam olarak kapanmadı. Eski aşk şimdilerde bile Gomez ve Bieber'ın önüne sürekli çıkıyor. Şimdilerde Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evliyken, Selena Gomez ise Benny Blanco ile nişanlı biliyorsunuz.
Blanco ile Bieber'ın dostlukları geçtiğimiz günlerde tamamen bozulmuş, Justin, ex'inin nişanlısını tek kalemde silerek takipten çıkmıştı. Bu seferki hamle ise Justin'in eşi Hailey'den geldi. Hailey Bieber, Selena Gomez ve nişanlısı Benny Blanco ile dalga geçen bir TikTok videosunu kendi hesabından beğendi.
Eğer yabancı magazin gündemini biraz olsun takip ediyorsanız Hailey Bieber'ın adını daha önce muhakkak duymuş olmalısınız.
Hailey Baldwin, 2018 yılında dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile dünyaevine girmesinin ardından tanınırlığını arttırmıştı.
Şimdilerde bir çekirdek aile olarak birlikteliklerine devam eden çiftin 2024'te oğulları Jack dünyaya gelmişti.
Justin Bieber, kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan Selena Gomez ile 2010 yılında başlayan ve 2018 yılında Justin'in evliliğine kadar bittiğine inanılmayan bir aşk yaşamıştı.
Justin ve Selena aşkı bitse de etkisi hiçbir zaman geçmemişti. Öyle ki, Hailey Bieber özellikle evliliğinin ilk yıllarında sosyal medya üzerinden yapılan yorumlardan çok çekti!
Şimdilerde Benny Blanco ile aşk yaşayan Selena Gomez, biricik aşkını ne kadar sevdiğini her koşulda belli etse de Bieber'lar ile arasındaki gerilim henüz bitmiş değil.
Gomez'in yüzüklü pozunu paylaşmasının üzerinden bir süre geçmiş, Blanco ile aşkı ciddi bir düzlemde seyrederken, Hailey ve Justin'in ayrılacağı iddiaları yükselmeye başlamıştı.
Hailey ile boşanma söylentilerini yalanlasa da karısını elinden tutup kameraların önünden kaçırsa da geçtiğimiz günlerde akıllarımızı karıştıran bir hamle yine Justin'den geldi.
Benny Blanco ile bir dergi için kamera karşısına geçen Selena Gomez'in pozları çok konuşulmuştu biliyorsunuz.
Çiftin pozlarının eleştirildiği bir TikTok videosuna beğeni kimden gelse beğenirsiniz? Tabii ki, Hailey Bieber'dan!
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