Kocasının Eski Aşkını Bir Türlü Aşamayan Hailey Bieber Beğendiği Videoyla Selena Gomez'e Hislerini Ele Verdi!

Bir dönemlerin en ünlü aşıkları Selena Gomez ve Justin Bieber ikilisiydi biliyorsunuz. Ünlü ikilinin gençlik aşkı serüveni biteli yıllar olsa da birçok kişi için bu aşkın defteri hiçbir zaman tam olarak kapanmadı. Eski aşk şimdilerde bile Gomez ve Bieber'ın önüne sürekli çıkıyor. Şimdilerde Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evliyken, Selena Gomez ise Benny Blanco ile nişanlı biliyorsunuz.

Blanco ile Bieber'ın dostlukları geçtiğimiz günlerde tamamen bozulmuş, Justin, ex'inin nişanlısını tek kalemde silerek takipten çıkmıştı. Bu seferki hamle ise Justin'in eşi Hailey'den geldi. Hailey Bieber, Selena Gomez ve nişanlısı Benny Blanco ile dalga geçen bir TikTok videosunu kendi hesabından beğendi.