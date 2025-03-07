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Kocasının Eski Aşkını Bir Türlü Aşamayan Hailey Bieber Beğendiği Videoyla Selena Gomez'e Hislerini Ele Verdi!

Kocasının Eski Aşkını Bir Türlü Aşamayan Hailey Bieber Beğendiği Videoyla Selena Gomez'e Hislerini Ele Verdi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 18:29

Bir dönemlerin en ünlü aşıkları Selena Gomez ve Justin Bieber ikilisiydi biliyorsunuz. Ünlü ikilinin gençlik aşkı serüveni biteli yıllar olsa da birçok kişi için bu aşkın defteri hiçbir zaman tam olarak kapanmadı. Eski aşk şimdilerde bile Gomez ve Bieber'ın önüne sürekli çıkıyor. Şimdilerde Justin Bieber, Hailey Baldwin ile evliyken, Selena Gomez ise Benny Blanco ile nişanlı biliyorsunuz.

Blanco ile Bieber'ın dostlukları geçtiğimiz günlerde tamamen bozulmuş, Justin, ex'inin nişanlısını tek kalemde silerek takipten çıkmıştı. Bu seferki hamle ise Justin'in eşi Hailey'den geldi. Hailey Bieber, Selena Gomez ve nişanlısı Benny Blanco ile dalga geçen bir TikTok videosunu kendi hesabından beğendi.

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Eğer yabancı magazin gündemini biraz olsun takip ediyorsanız Hailey Bieber'ın adını daha önce muhakkak duymuş olmalısınız.

Eğer yabancı magazin gündemini biraz olsun takip ediyorsanız Hailey Bieber'ın adını daha önce muhakkak duymuş olmalısınız.

Kendisinin kurucusu olduğu, ''Rhode'' isimli bir kozmetik ve cilt bakımı markası var.

Hailey Baldwin, 2018 yılında dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile dünyaevine girmesinin ardından tanınırlığını arttırmıştı.

Hailey Baldwin, 2018 yılında dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber ile dünyaevine girmesinin ardından tanınırlığını arttırmıştı.

Ünlü çift dünyaevine girmeden önce, aynı yılın ilk aylarında hala eski aşkı Selena Gomez ile barışabileceği konuşuluyordu.

Şimdilerde bir çekirdek aile olarak birlikteliklerine devam eden çiftin 2024'te oğulları Jack dünyaya gelmişti.

Şimdilerde bir çekirdek aile olarak birlikteliklerine devam eden çiftin 2024'te oğulları Jack dünyaya gelmişti.

Justin Bieber, kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan Selena Gomez ile 2010 yılında başlayan ve 2018 yılında Justin'in evliliğine kadar bittiğine inanılmayan bir aşk yaşamıştı.

Justin Bieber, kendisi gibi ünlü bir şarkıcı olan Selena Gomez ile 2010 yılında başlayan ve 2018 yılında Justin'in evliliğine kadar bittiğine inanılmayan bir aşk yaşamıştı.

Aşkın başladığı yıllarda iki isim de gencecik olsa da ilişkilerinin aurası o kadar güçlüydü ki yediden yetmişe herkes onların aşkını, bu aşkta son durumun ne olduğunu merakla takip ediyordu.

Justin ve Selena aşkı bitse de etkisi hiçbir zaman geçmemişti. Öyle ki, Hailey Bieber özellikle evliliğinin ilk yıllarında sosyal medya üzerinden yapılan yorumlardan çok çekti!

Justin ve Selena aşkı bitse de etkisi hiçbir zaman geçmemişti. Öyle ki, Hailey Bieber özellikle evliliğinin ilk yıllarında sosyal medya üzerinden yapılan yorumlardan çok çekti!

Birçok kullanıcı Justin ve Selena'nın tekrar barışacağına inanıyor, bu fikirleriyle Hailey'in üzerine gitmekten de hiç çekinmiyordu. Aynı yorum ve eleştiriler Selena'ya da yapılıyor ve durum git gide daha da rahatsız edici bir hal alıyordu. Bu söylentilere bir son vermek adına ve 'kadın, kadının dostudur; aramızda bir düşmanlık yok!'' dercesine ekim 2022'de katıldıkları bir davette Gomez ve Bieber ikilisi yanak yanağa poz bile vermişti.

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Şimdilerde Benny Blanco ile aşk yaşayan Selena Gomez, biricik aşkını ne kadar sevdiğini her koşulda belli etse de Bieber'lar ile arasındaki gerilim henüz bitmiş değil.

Şimdilerde Benny Blanco ile aşk yaşayan Selena Gomez, biricik aşkını ne kadar sevdiğini her koşulda belli etse de Bieber'lar ile arasındaki gerilim henüz bitmiş değil.

Gomez'in yüzüklü pozunu paylaşmasının üzerinden bir süre geçmiş, Blanco ile aşkı ciddi bir düzlemde seyrederken, Hailey ve Justin'in ayrılacağı iddiaları yükselmeye başlamıştı.

Gomez'in yüzüklü pozunu paylaşmasının üzerinden bir süre geçmiş, Blanco ile aşkı ciddi bir düzlemde seyrederken, Hailey ve Justin'in ayrılacağı iddiaları yükselmeye başlamıştı.

Birçok kişi, Justin'in Selena'nın değerini gerçekten elinden gittiğini fark ettiğinde anladığını öne sürmüş; Justin ve Hailey'in kavgalarının arttığı söylentileri konuşulmaya başlanmıştı.

Hailey ile boşanma söylentilerini yalanlasa da karısını elinden tutup kameraların önünden kaçırsa da geçtiğimiz günlerde akıllarımızı karıştıran bir hamle yine Justin'den geldi.

Hailey ile boşanma söylentilerini yalanlasa da karısını elinden tutup kameraların önünden kaçırsa da geçtiğimiz günlerde akıllarımızı karıştıran bir hamle yine Justin'den geldi.

Justin Bieber, eski dostu ve ex aşkının şimdiki nişanlısı Benny Blanco'yu Instagram üzerinden takipten çıkardı. Bu durum hali hazırda gergin olan iplerin daha da gerilmesini sağladı.

Benny Blanco ile bir dergi için kamera karşısına geçen Selena Gomez'in pozları çok konuşulmuştu biliyorsunuz.

Benny Blanco ile bir dergi için kamera karşısına geçen Selena Gomez'in pozları çok konuşulmuştu biliyorsunuz.

Benny Blanco ve Selena Gomez çifti ne yazık ki Justin ve Selena ikilisi kadar birbirine yakıştırılmamış; hayranları tarafından pek de onaylanan bir ilişki olmamıştı onlarınki. Öyle ki dergi için kamera karşısına geçen çiftin verdikleri değişik pozlar göze epey batmıştı. Hal böyle olunca sosyal medyada eleştirilerin ardı arkası kesilmemişti.

Çiftin pozlarının eleştirildiği bir TikTok videosuna beğeni kimden gelse beğenirsiniz? Tabii ki, Hailey Bieber'dan!

Çiftin pozlarının eleştirildiği bir TikTok videosuna beğeni kimden gelse beğenirsiniz? Tabii ki, Hailey Bieber'dan!

Hailey, bu hamlesiyle sakinlemeye çalışan ateş hattını iyice harlamış oldu. Açık açık Selena ve sevgilisiyle dalga geçen bir videoyu kendi hesabından alenen beğenmesi, ''Hailey Selena'dan nefret ediyor!'' şeklinde yorumlandı. Bir kesim tarafından da @courtneypresto isimli hesabın bu paylaşımının shop olabileceğini öne sürdü. 

Bakalım Bieber'lar ve Gomez cephesinde daha ne gibi gelişmelerle karşı karşıya kalacağız...

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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