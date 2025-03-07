Türkan Şoray Kendisinden İlhamla Ortaya Çıkan Turkish Delight Makyajı Hakkında Eleştirel Konuştu
Türkan Şoray Kendisinden İlhamla Ortaya Çıkan Turkish Delight Makyajı Hakkında Eleştirel Konuştu
Türk sinemasının en değerli kadın oyuncularından birisi olan Türkan Şoray'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi gerek oyunculuğuyla gerekse özellikle 60'lı yıllara damga vuran stiliyle ikonik bir isim olmayı başarmıştı. Şimdilerde ise sosyal medyada popüler hale gelen ''Turkish Delight'' makyaj akımı, Türkan Şoray'ın Yeşilçam filmlerinde hafızalara kazınan eyeliner'lı belirgin göz makyajından ilham alıyor.
Türkan Şoray, bu makyaj akımının videolarını izlediğini dile getirdi. Makyaj akımı Şoray'ın hoşuna gitse de belli başlı eleştirilerini de dile getirmekten çekinmedi.
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Yeşilçam sinemasının kıymetli yıldızı Türkan Şoray, yer aldığı sayısız filmle hafızalarımıza kazınmış; hayat verdiği karakterleri başarılı oyunculuğuyla harmanlayıp unutulmaz hale getirmiştir.
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Zarafetin ve adeta kuğu gibi süzülmelerin kadını olan Türkan Şoray'ın o dönemlerde ustalıkla kullandığı makyaj stili bugünün modası haline geldi.
Başta yabancı içerik üreticilerinin makyaj hünerlerini sergilediği Turkish Delight akımı, gitgide ivme kazanarak sosyal medyanın en popüler içeriklerinden olmayı başardı.
Yalnızca yabancı içerik üreticileriyle sınırlı kalmadı bu durum elbette! Birçok Türk kullanıcı akımın hakkını vermek adına Türkan Şoray ilhamlı bu makyajı kendilerinde denediler.
Bu videoları gülümseyerek izlediğini söyleyen Şoray, bu denli ağır bir makyajın günlük olarak kullanılmaması gerektiğini belirtirken doğallıktan yana olduğunu söyledi.
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