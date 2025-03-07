Türkan Şoray Kendisinden İlhamla Ortaya Çıkan Turkish Delight Makyajı Hakkında Eleştirel Konuştu

Türk sinemasının en değerli kadın oyuncularından birisi olan Türkan Şoray'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi gerek oyunculuğuyla gerekse özellikle 60'lı yıllara damga vuran stiliyle ikonik bir isim olmayı başarmıştı. Şimdilerde ise sosyal medyada popüler hale gelen ''Turkish Delight'' makyaj akımı, Türkan Şoray'ın Yeşilçam filmlerinde hafızalara kazınan eyeliner'lı belirgin göz makyajından ilham alıyor.

Türkan Şoray, bu makyaj akımının videolarını izlediğini dile getirdi. Makyaj akımı Şoray'ın hoşuna gitse de belli başlı eleştirilerini de dile getirmekten çekinmedi.