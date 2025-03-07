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Türkan Şoray Kendisinden İlhamla Ortaya Çıkan Turkish Delight Makyajı Hakkında Eleştirel Konuştu

Türkan Şoray Kendisinden İlhamla Ortaya Çıkan Turkish Delight Makyajı Hakkında Eleştirel Konuştu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
07.03.2025 - 22:18 Son Güncelleme: 07.03.2025 - 22:34

Türk sinemasının en değerli kadın oyuncularından birisi olan Türkan Şoray'ı mutlaka tanıyorsunuzdur. Kendisi gerek oyunculuğuyla gerekse özellikle 60'lı yıllara damga vuran stiliyle ikonik bir isim olmayı başarmıştı. Şimdilerde ise sosyal medyada popüler hale gelen ''Turkish Delight'' makyaj akımı, Türkan Şoray'ın Yeşilçam filmlerinde hafızalara kazınan eyeliner'lı belirgin göz makyajından ilham alıyor. 

Türkan Şoray, bu makyaj akımının videolarını izlediğini dile getirdi. Makyaj akımı Şoray'ın hoşuna gitse de belli başlı eleştirilerini de dile getirmekten çekinmedi.

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Yeşilçam sinemasının kıymetli yıldızı Türkan Şoray, yer aldığı sayısız filmle hafızalarımıza kazınmış; hayat verdiği karakterleri başarılı oyunculuğuyla harmanlayıp unutulmaz hale getirmiştir.

Yeşilçam sinemasının kıymetli yıldızı Türkan Şoray, yer aldığı sayısız filmle hafızalarımıza kazınmış; hayat verdiği karakterleri başarılı oyunculuğuyla harmanlayıp unutulmaz hale getirmiştir.

Yönetmen Türker İnanoğlu tarafından keşfedilen Şoray, 1960 yılında “Köyde Bir Kız Sevdim” filmiyle sinema dünyasına giriş yapmıştı. 1970'lerde halk tarafından 'Sultan' lakabını almıştı. Bunun nedeni, güzelliği, zarafeti ve güçlü kadın karakterlerini canlandırmasıydı.

Zarafetin ve adeta kuğu gibi süzülmelerin kadını olan Türkan Şoray'ın o dönemlerde ustalıkla kullandığı makyaj stili bugünün modası haline geldi.

Zarafetin ve adeta kuğu gibi süzülmelerin kadını olan Türkan Şoray'ın o dönemlerde ustalıkla kullandığı makyaj stili bugünün modası haline geldi.

Türkan Şoray'ın gözlerini ön plana çıkaran eyeliner ve beyaz göz kaleminin; uzun hacimli kirpiklerle birleştirildiği makyajı; ''Turkish Delight'' ismi verilerek TikTok başta olmak üzere birçok yabancı içerik üreticisi tarafından günümüze taşındı.

Başta yabancı içerik üreticilerinin makyaj hünerlerini sergilediği Turkish Delight akımı, gitgide ivme kazanarak sosyal medyanın en popüler içeriklerinden olmayı başardı.

Başta yabancı içerik üreticilerinin makyaj hünerlerini sergilediği Turkish Delight akımı, gitgide ivme kazanarak sosyal medyanın en popüler içeriklerinden olmayı başardı.

Yalnızca yabancı içerik üreticileriyle sınırlı kalmadı bu durum elbette! Birçok Türk kullanıcı akımın hakkını vermek adına Türkan Şoray ilhamlı bu makyajı kendilerinde denediler.

Yalnızca yabancı içerik üreticileriyle sınırlı kalmadı bu durum elbette! Birçok Türk kullanıcı akımın hakkını vermek adına Türkan Şoray ilhamlı bu makyajı kendilerinde denediler.

Bu videoları gülümseyerek izlediğini söyleyen Şoray, bu denli ağır bir makyajın günlük olarak kullanılmaması gerektiğini belirtirken doğallıktan yana olduğunu söyledi.

Bu videoları gülümseyerek izlediğini söyleyen Şoray, bu denli ağır bir makyajın günlük olarak kullanılmaması gerektiğini belirtirken doğallıktan yana olduğunu söyledi.

''Bakınca hoşuma gidiyor ama günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum.'' diyerek düşüncelerini ifade etti.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
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