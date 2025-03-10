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22 Saatlik Otopark Ücretini Gören Zafer Algöz Çileden Çıktı: "Yuh demek Yeterli Değil, Oha Oha Diyorum"

22 Saatlik Otopark Ücretini Gören Zafer Algöz Çileden Çıktı: "Yuh demek Yeterli Değil, Oha Oha Diyorum"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.03.2025 - 17:42

Oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı’nda otomobilini park ettikten sonra karşılaştığı otopark ücretiyle adeta şoke oldu. 22 saatlik park süresi için 1225 TL ödeme yapmak zorunda kalan Algöz, duruma sosyal medya hesabından isyan etti. 

Daha önce de İSPARK’ın yüksek fiyatlarını eleştiren usta oyuncu, bu kez havalimanındaki ücret politikasını sert bir dille eleştirdi. Algöz’ün tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Türkiye’de artan enflasyon ve peş peşe gelen zamlar, hayatın her alanında vatandaşları zorlamaya devam ediyor.

Türkiye’de artan enflasyon ve peş peşe gelen zamlar, hayatın her alanında vatandaşları zorlamaya devam ediyor.

Gıda, konut, akaryakıt derken otopark ücretleri de cep yakmaya başladı. Bu durumdan en son şikayetçi olan isim ise ünlü oyuncu Zafer Algöz oldu. Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Algöz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen bir isim. Geçtiğimiz yıl İSPARK’ın otopark ücretlerini eleştirerek dikkat çeken oyuncu, bu kez İstanbul Havalimanı’ndaki fahiş otopark fiyatlarına tepki gösterdi.

Zafer Algöz, otomobilini 22 saat boyunca İstanbul Havalimanı otoparkında bıraktı. Çıkışta kendisinden istenen ücreti görünce ise deyim yerindeyse küçük çaplı bir şok yaşadı.

Zafer Algöz, otomobilini 22 saat boyunca İstanbul Havalimanı otoparkında bıraktı. Çıkışta kendisinden istenen ücreti görünce ise deyim yerindeyse küçük çaplı bir şok yaşadı.

Usta oyuncu, ödediği 1225 TL’lik otopark ücretine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi:

“Arabayı 22 saatliğine İstanbul Havalimanı otoparkına bıraktım. 1225 TL istediler. Bilseydim alana yakın bir otelde suit oda tutardım, arabam da keyfine bakardı… Artık bazı şeylere ‘yuuhh’ demek yeterli değil, ohaaa ohaaa diyorum. Allah vicdan versin!”

Zafer Algöz, geçtiğimiz yıl da İSPARK’ın yüksek otopark fiyatlarına tepki göstermişti.

Zafer Algöz, geçtiğimiz yıl da İSPARK’ın yüksek otopark fiyatlarına tepki göstermişti.

Aylık otopark ücretlerinin 5 bin TL’yi geçtiğini belirterek şu sözleri söylemişti:

“İSPARK’a da Allah insaf versin! Ev kirası gibi otopark ücreti mi olur? Vallahi pes ve yuh!”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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