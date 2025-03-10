22 Saatlik Otopark Ücretini Gören Zafer Algöz Çileden Çıktı: "Yuh demek Yeterli Değil, Oha Oha Diyorum"

Gıda, konut, akaryakıt derken otopark ücretleri de cep yakmaya başladı. Bu durumdan en son şikayetçi olan isim ise ünlü oyuncu Zafer Algöz oldu. Tiyatro ve sinema dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Algöz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen bir isim. Geçtiğimiz yıl İSPARK’ın otopark ücretlerini eleştirerek dikkat çeken oyuncu, bu kez İstanbul Havalimanı’ndaki fahiş otopark fiyatlarına tepki gösterdi.