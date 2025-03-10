22 Saatlik Otopark Ücretini Gören Zafer Algöz Çileden Çıktı: "Yuh demek Yeterli Değil, Oha Oha Diyorum"
22 Saatlik Otopark Ücretini Gören Zafer Algöz Çileden Çıktı: "Yuh demek Yeterli Değil, Oha Oha Diyorum"
Oyuncu Zafer Algöz, İstanbul Havalimanı’nda otomobilini park ettikten sonra karşılaştığı otopark ücretiyle adeta şoke oldu. 22 saatlik park süresi için 1225 TL ödeme yapmak zorunda kalan Algöz, duruma sosyal medya hesabından isyan etti.
Daha önce de İSPARK’ın yüksek fiyatlarını eleştiren usta oyuncu, bu kez havalimanındaki ücret politikasını sert bir dille eleştirdi. Algöz’ün tepkisi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de artan enflasyon ve peş peşe gelen zamlar, hayatın her alanında vatandaşları zorlamaya devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zafer Algöz, otomobilini 22 saat boyunca İstanbul Havalimanı otoparkında bıraktı. Çıkışta kendisinden istenen ücreti görünce ise deyim yerindeyse küçük çaplı bir şok yaşadı.
Zafer Algöz, geçtiğimiz yıl da İSPARK’ın yüksek otopark fiyatlarına tepki göstermişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın