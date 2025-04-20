Sanki Anne Kız: Perihan Savaş ile Gelini Melis Ketenci'yi Yan Yana Görenler Benzerliklerine Şaştı Kaldı

Hem oyunculuğuyla hem de özel hayatındaki duruşuyla yıllardır adından söz ettiriyor. 1987 yılında meslektaşı Yılmaz Zafer ile hayatını birleştiren usta oyuncu, bu evlilikten Savaş Zafer adını verdikleri bir oğul sahibi olmuştu.

Ancak ne yazık ki Yılmaz Zafer, 1994 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu beyninde ciddi hasar oluşmasının ardından bir buçuk yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiş ve 1995’te hayata veda etmişti.