Sanki Anne Kız: Perihan Savaş ile Gelini Melis Ketenci'yi Yan Yana Görenler Benzerliklerine Şaştı Kaldı
Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde boy gösteren usta oyuncu Perihan Savaş, bu kez geliniyle birlikte verdiği pozla gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlarda gelin ve kayınvalideyi birbirine benzetenler dikkat çekti. “Sanki gerçek anneniz, ne kadar da benziyorsunuz!” yorumları paylaşımın altını adeta süsledi.
İşte gündem olan paylaşımın detayları…
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Yeşilçam’ın en dikkat çeken yüzlerinden biri olan Perihan Savaş'ı tanımayanınız yoktur.
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Bugünse Perihan Savaş’ın oğlu artık yetişkin bir birey ve hatta evli bir adam.
Paylaşımda hem üçlü arasındaki sıcak aile ilişkisi hem de uyumları dikkat çekti.
Gönderinin altı ise yorum yağmuruna tutuldu.
İşte o video:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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