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Sanki Anne Kız: Perihan Savaş ile Gelini Melis Ketenci'yi Yan Yana Görenler Benzerliklerine Şaştı Kaldı

Sanki Anne Kız: Perihan Savaş ile Gelini Melis Ketenci'yi Yan Yana Görenler Benzerliklerine Şaştı Kaldı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.04.2025 - 15:37

Yeşilçam’ın unutulmaz filmlerinde boy gösteren usta oyuncu Perihan Savaş, bu kez geliniyle birlikte verdiği pozla gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntü kısa sürede binlerce beğeni alırken, yorumlarda gelin ve kayınvalideyi birbirine benzetenler dikkat çekti. “Sanki gerçek anneniz, ne kadar da benziyorsunuz!” yorumları paylaşımın altını adeta süsledi.

İşte gündem olan paylaşımın detayları…

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Yeşilçam’ın en dikkat çeken yüzlerinden biri olan Perihan Savaş'ı tanımayanınız yoktur.

Yeşilçam’ın en dikkat çeken yüzlerinden biri olan Perihan Savaş'ı tanımayanınız yoktur.

Hem oyunculuğuyla hem de özel hayatındaki duruşuyla yıllardır adından söz ettiriyor. 1987 yılında meslektaşı Yılmaz Zafer ile hayatını birleştiren usta oyuncu, bu evlilikten Savaş Zafer adını verdikleri bir oğul sahibi olmuştu. 

Ancak ne yazık ki Yılmaz Zafer, 1994 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu beyninde ciddi hasar oluşmasının ardından bir buçuk yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiş ve 1995’te hayata veda etmişti.

Bugünse Perihan Savaş’ın oğlu artık yetişkin bir birey ve hatta evli bir adam.

Bugünse Perihan Savaş’ın oğlu artık yetişkin bir birey ve hatta evli bir adam.

Savaş Zafer, sosyal medya fenomeni olarak tanınan Melis Ketenci ile dünyaevine girmişti. 

Güzelliği, enerjisi ve sosyal medyadaki pozitif paylaşımlarıyla dikkat çeken Melis Ketenci, bu kez kayınvalidesi ve eşiyle birlikte yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımda hem üçlü arasındaki sıcak aile ilişkisi hem de uyumları dikkat çekti.

Paylaşımda hem üçlü arasındaki sıcak aile ilişkisi hem de uyumları dikkat çekti.

Özellikle de Melis Ketenci’nin videoya “Kayınvalidem de kayınvalidem” notunu düşmesi, takipçilerin ilgisini çekerken Perihan Savaş’ın yorumu da çok konuşuldu. 

Usta oyuncu, paylaşıma “Çok mu güzeliz maşallah” yazarak hem gelinine sevgisini gösterdi hem de sosyal medyada gündem olmayı başardı.

Gönderinin altı ise yorum yağmuruna tutuldu.

Gönderinin altı ise yorum yağmuruna tutuldu.

Kimi “Düşünsenize kayınvalideniz Perihan Savaş söyleyeceklerim bu kadar.” dedi, kimi “Böyle kayınvalideye can kurban ♥️♥️” yorumunu yaptı.

Takipçilerin dikkatinden kaçmayan bir diğer detay ise gelin ile kayınvalidenin fiziksel benzerliğiydi. İkilinin benzer yüz hatları, benzer gülümsemeleri ve uyumları adeta 'Gerçek anne kız gibi' yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte o video:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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