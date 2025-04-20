Teşkilat'tan Sonra TRT Tabii'ye Geçen Oyuncu Ezgi Şenler 19 Yıl Sonra Kavuştuğu Çocukluk Aşkıyla Nişanlandı

Şimdi gözler çiftin düğün planlarında. Şimdilik tarih belli değil ama Ezgi Şenler’in sade ve zarif tarzını düşününce, romantik bir kır düğünü ya da deniz kenarında bir atmosfer hiç de uzak ihtimaller gibi durmuyor.

Biz de şimdiden Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen çiftine ömür boyu mutluluk diliyoruz. ❤️