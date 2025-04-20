Teşkilat'tan Sonra TRT Tabii'ye Geçen Oyuncu Ezgi Şenler 19 Yıl Sonra Kavuştuğu Çocukluk Aşkıyla Nişanlandı
Teşkilat dizisinden hatırladığımız, şimdilerde tabii’nin gözde projesi Sürgünler ile ekranlarda olan Ezgi Şenler, özel hayatında da yüzü gülüyor. Oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı çocukluk arkadaşı Ömer Gürgen’le evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade ama çok şık bir törenle nişanlandı. Ünlü isim, bu özel anlarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi. G
elin birlikte bakalım…
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Ekranların sevilen yüzü, zarifliği ve oyunculuğuyla her daim beğeni toplayan Ezgi Şenler, bu kez kariyeriyle değil, kalbini ısıtan aşk hikayesiyle gündemde.
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Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan güzel oyuncu, çocukluk yıllarında tanıştığı ve yıllar sonra tekrar yollarının kesiştiği Ömer Gürgen ile evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı.
Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen’in hikâyesi tam bir romantik film gibi.
Yakın zamanda 31 yaşına giren Ömer Gürgen’e sosyal medyadan “Canımın en içi… İyi ki doğdun güzel kalplim” diyerek seslenen Şenler, bu cümleleriyle adeta kalpleri eritti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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