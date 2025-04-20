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Teşkilat'tan Sonra TRT Tabii'ye Geçen Oyuncu Ezgi Şenler 19 Yıl Sonra Kavuştuğu Çocukluk Aşkıyla Nişanlandı

Teşkilat'tan Sonra TRT Tabii'ye Geçen Oyuncu Ezgi Şenler 19 Yıl Sonra Kavuştuğu Çocukluk Aşkıyla Nişanlandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.04.2025 - 12:11

Teşkilat dizisinden hatırladığımız, şimdilerde tabii’nin gözde projesi Sürgünler ile ekranlarda olan Ezgi Şenler, özel hayatında da yüzü gülüyor. Oyuncu, bir süredir aşk yaşadığı çocukluk arkadaşı Ömer Gürgen’le evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında yapılan sade ama çok şık bir törenle nişanlandı. Ünlü isim, bu özel anlarını sosyal medyadan da paylaşmayı ihmal etmedi. G

elin birlikte bakalım…

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Ekranların sevilen yüzü, zarifliği ve oyunculuğuyla her daim beğeni toplayan Ezgi Şenler, bu kez kariyeriyle değil, kalbini ısıtan aşk hikayesiyle gündemde.

Ekranların sevilen yüzü, zarifliği ve oyunculuğuyla her daim beğeni toplayan Ezgi Şenler, bu kez kariyeriyle değil, kalbini ısıtan aşk hikayesiyle gündemde.

Bodrum Masalı, Çatı Katı Aşk, Canevim ve Nefes Nefese”gibi yapımlardan tanıdığımız, son olarak Teşkilat dizisinde rol alan ve şu sıralar tabii platformunda yayınlanan Sürgünler adlı dizide başrol oynayan Ezgi Şenler, özel hayatında da mutluluğun peşinden gitti.

Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan güzel oyuncu, çocukluk yıllarında tanıştığı ve yıllar sonra tekrar yollarının kesiştiği Ömer Gürgen ile evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı.

Bir süredir gözlerden uzak bir ilişki yaşayan güzel oyuncu, çocukluk yıllarında tanıştığı ve yıllar sonra tekrar yollarının kesiştiği Ömer Gürgen ile evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı.

İkili, ailelerinin katılımıyla gerçekleşen sade bir nişan töreniyle yüzükleri taktı. Törenin samimi ve duygusal anları ise Şenler’in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarına ulaştı. Fotoğraflar kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen’in hikâyesi tam bir romantik film gibi.

Ezgi Şenler ile Ömer Gürgen’in hikâyesi tam bir romantik film gibi.

19 yıl önce çocukluk arkadaşı olan ikili, yıllar sonra tekrar bir araya geldi ve kısa sürede ilişkileri ciddiye bindi. 

7 aylık birlikteliklerinin sonunda gelen evlilik teklifine “Evet” diyen Şenler, geçtiğimiz ay nişan hazırlıklarına başladığını duyurmuştu. Takipçileriyle bu tatlı telaşını da paylaşan oyuncu, mutluluğunu gizlemeden, içinden geldiği gibi yaşamayı tercih etti.

Yakın zamanda 31 yaşına giren Ömer Gürgen’e sosyal medyadan “Canımın en içi… İyi ki doğdun güzel kalplim” diyerek seslenen Şenler, bu cümleleriyle adeta kalpleri eritti.

Yakın zamanda 31 yaşına giren Ömer Gürgen’e sosyal medyadan “Canımın en içi… İyi ki doğdun güzel kalplim” diyerek seslenen Şenler, bu cümleleriyle adeta kalpleri eritti.

Şimdi gözler çiftin düğün planlarında. Şimdilik tarih belli değil ama Ezgi Şenler’in sade ve zarif tarzını düşününce, romantik bir kır düğünü ya da deniz kenarında bir atmosfer hiç de uzak ihtimaller gibi durmuyor.

Biz de şimdiden Ezgi Şenler ve Ömer Gürgen çiftine ömür boyu mutluluk diliyoruz. ❤️

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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