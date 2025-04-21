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Yapay Zeka Şehirlere Göre Türk Kadınının Nasıl Göründüğünü Resmetti!

Yapay Zeka Şehirlere Göre Türk Kadınının Nasıl Göründüğünü Resmetti!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
21.04.2025 - 14:27

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Günümüzün gelişen teknolojisi olan yapay zeka, gün geçtikçe gerçeğe yakın oluşturduğu görsellerle kendine hayran bırakmayı başarıyor. Yapay zeka teknolojisinin etinden sütünden faydalandığımız bugünümüzde, @yapayzekacann isimli Instagram kullanıcısı, oluşturduğu resimleri takipçileriyle paylaşıyor. 

@yapayzekacann bu sefer de Türk kadınının şehirden şehre değişen tarzını analiz etti ve buna uygun hareketli görseller oluşturdu.

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Yapay zeka, her geçen gün gerçeğe bir adım daha yaklaşmasıyla epey dikkat çekiyor. @yapayzekacann şehirlerimizin kadınlarını yapay zeka ile görselleştirdi.

Yapay zeka, her geçen gün gerçeğe bir adım daha yaklaşmasıyla epey dikkat çekiyor. @yapayzekacann şehirlerimizin kadınlarını yapay zeka ile görselleştirdi.

Trabzon, Konya ve İzmir gibi pek çok ilimizin kadınının görüntüsünü analiz edip ona uygun görseller oluşturan yapay zeka teknolojisinin eserleri, kendisine baktıkça baktırıyor ve hayran bırakıyor. Günümüzde her alanda kullanımı artan bu teknolojik yenilik, bizlere bizi farklı bir perspektiften sunuyor da diyebiliriz. Her şehrimizin kendine has doğasını ve insanını bize kendi bakışıyla gösteren yapay zeka, her geçen gün gerçeğe daha da yaklaşıyor.

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Begüm Saatçi
Begüm Saatçi
Onedio Üyesi
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