Yapay Zeka Şehirlere Göre Türk Kadınının Nasıl Göründüğünü Resmetti!

Günümüzün gelişen teknolojisi olan yapay zeka, gün geçtikçe gerçeğe yakın oluşturduğu görsellerle kendine hayran bırakmayı başarıyor. Yapay zeka teknolojisinin etinden sütünden faydalandığımız bugünümüzde, @yapayzekacann isimli Instagram kullanıcısı, oluşturduğu resimleri takipçileriyle paylaşıyor.
@yapayzekacann bu sefer de Türk kadınının şehirden şehre değişen tarzını analiz etti ve buna uygun hareketli görseller oluşturdu.
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Yapay zeka, her geçen gün gerçeğe bir adım daha yaklaşmasıyla epey dikkat çekiyor. @yapayzekacann şehirlerimizin kadınlarını yapay zeka ile görselleştirdi.
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