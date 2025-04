Yapay Zeka Şehirlere Göre Türk Kadınının Nasıl Göründüğünü Resmetti!

Trabzon, Konya ve İzmir gibi pek çok ilimizin kadınının görüntüsünü analiz edip ona uygun görseller oluşturan yapay zeka teknolojisinin eserleri, kendisine baktıkça baktırıyor ve hayran bırakıyor. Günümüzde her alanda kullanımı artan bu teknolojik yenilik, bizlere bizi farklı bir perspektiften sunuyor da diyebiliriz. Her şehrimizin kendine has doğasını ve insanını bize kendi bakışıyla gösteren yapay zeka, her geçen gün gerçeğe daha da yaklaşıyor.