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“Evlilik Neden Sabır İşidir?” Sorusuna Yanıt Veren Kadın, Eşinin Aylardır Beklettiği İşleri Sıraladı!

“Evlilik Neden Sabır İşidir?” Sorusuna Yanıt Veren Kadın, Eşinin Aylardır Beklettiği İşleri Sıraladı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 15:42

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Evlilik, sevgi kadar sabır da gerektirir… Bu sözü en iyi anlatanlardan biri, TikTok’ta @tulinnurr kullanıcı adına sahip bir kadının paylaştığı eğlenceli video oldu. “Evlilik neden sabır işidir?” sorusuna kendi evinden örnek vererek yanıtlayan kadın, 9 aydır evli olduğu eşinin bir türlü yapmadığı ev işlerini esprili bir şekilde anlattı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Aspiratörün borusunun hala takılmamış olması, giyinme odasının lambasının aylarca değişmemesi gibi detayları aktaran genç kadın, evliliğin küçük ama sabır isteyen yanlarını gözler önüne serdi.

Aspiratörün borusunun hala takılmamış olması, giyinme odasının lambasının aylarca değişmemesi gibi detayları aktaran genç kadın, evliliğin küçük ama sabır isteyen yanlarını gözler önüne serdi.

Video kısa sürede viral olurken, yorumlarda pek çok kullanıcı benzer durumları yaşadıklarını yazdı.  Video, evlilikte sabrın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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