“Evlilik Neden Sabır İşidir?” Sorusuna Yanıt Veren Kadın, Eşinin Aylardır Beklettiği İşleri Sıraladı!

Evlilik, sevgi kadar sabır da gerektirir… Bu sözü en iyi anlatanlardan biri, TikTok’ta @tulinnurr kullanıcı adına sahip bir kadının paylaştığı eğlenceli video oldu. “Evlilik neden sabır işidir?” sorusuna kendi evinden örnek vererek yanıtlayan kadın, 9 aydır evli olduğu eşinin bir türlü yapmadığı ev işlerini esprili bir şekilde anlattı.