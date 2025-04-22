“Evlilik Neden Sabır İşidir?” Sorusuna Yanıt Veren Kadın, Eşinin Aylardır Beklettiği İşleri Sıraladı!

Evlilik, sevgi kadar sabır da gerektirir… Bu sözü en iyi anlatanlardan biri, TikTok’ta @tulinnurr kullanıcı adına sahip bir kadının paylaştığı eğlenceli video oldu. “Evlilik neden sabır işidir?” sorusuna kendi evinden örnek vererek yanıtlayan kadın, 9 aydır evli olduğu eşinin bir türlü yapmadığı ev işlerini esprili bir şekilde anlattı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Aspiratörün borusunun hala takılmamış olması, giyinme odasının lambasının aylarca değişmemesi gibi detayları aktaran genç kadın, evliliğin küçük ama sabır isteyen yanlarını gözler önüne serdi.
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