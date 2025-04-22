Kedisine Kuaförlük Hizmeti Veren Salih Amca'nın Videosu İçleri Isıttı!

Kedinin rahat halleri ve Salih Amca ile olan dostluğu, izleyenleri hem güldürdü hem de içlerini ısıttı.

Sosyal medya kullanıcıları, bu sıcacık anları paylaşarak kedinin mutluluğunun bir yansıması olarak Salih Amca’nın içtenliğini takdir etti.