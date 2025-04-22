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Kedisine Kuaförlük Hizmeti Veren Salih Amca'nın Videosu İçleri Isıttı!

Kedisine Kuaförlük Hizmeti Veren Salih Amca'nın Videosu İçleri Isıttı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.04.2025 - 11:34

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Kedi videoları, günün stresini bir anda unutturan küçük mutluluk anları sunar. Kedilerin saf ve doğal halleri, izleyenlerde rahatlama hissi yaratır ve anında moral kaynağı olur.

@kadikoylife isimli sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, Kızıltoprak Meydanı'nın emektar ayakkabı boyacısı Salih Amca'nın, 'En yakın dostum' dediği kedisine kuaförlük hizmeti sunduğu görüntüler yer aldı.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Salih Amca, kedisine zaman zaman kuaförlük yapmaktan büyük keyif alıyor.

Salih Amca, kedisine zaman zaman kuaförlük yapmaktan büyük keyif alıyor.

Kedinin rahat halleri ve Salih Amca ile olan dostluğu, izleyenleri hem güldürdü hem de içlerini ısıttı. 

Sosyal medya kullanıcıları, bu sıcacık anları paylaşarak kedinin mutluluğunun bir yansıması olarak Salih Amca’nın içtenliğini takdir etti.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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