Kedisine Kuaförlük Hizmeti Veren Salih Amca'nın Videosu İçleri Isıttı!

Kedi videoları, günün stresini bir anda unutturan küçük mutluluk anları sunar. Kedilerin saf ve doğal halleri, izleyenlerde rahatlama hissi yaratır ve anında moral kaynağı olur.
@kadikoylife isimli sosyal medya hesabında paylaşılan videoda, Kızıltoprak Meydanı'nın emektar ayakkabı boyacısı Salih Amca'nın, 'En yakın dostum' dediği kedisine kuaförlük hizmeti sunduğu görüntüler yer aldı.
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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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Salih Amca, kedisine zaman zaman kuaförlük yapmaktan büyük keyif alıyor.
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