Şıklık Denince de İtalyanlar: Bir Kadın İtalya Sokaklarındaki Turistlerin ve İtalyanların Farkını Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAqcwY...
Moda denildiğinde akla gelen ilk ülkelerden biri olan İtalya, bu alandaki liderliğini yıllardır koruyor. Yaratıcılık ve estetik anlayışının mükemmel birleşimiyle, dünyanın dört bir yanına ilham kaynağı olmayı başaran bu ülke, modanın kalbi olarak kabul ediliyor. Şıklık İtalya'nın günlük hayatına da yansımış durumda.
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İtalya sokaklarında dolaşan bir turist, İtalyanlar ve turistlerin ne kadar faklı göründüğünü karşılaştırdı.
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Turistlerin rahatlığı karşısında İtalyanların moda dergilerinden fırlamış gibi görüntüleri beğeni topladı.
İşte o video;
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