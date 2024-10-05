Şıklık Denince de İtalyanlar: Bir Kadın İtalya Sokaklarındaki Turistlerin ve İtalyanların Farkını Gösterdi

Moda denildiğinde akla gelen ilk ülkelerden biri olan İtalya, bu alandaki liderliğini yıllardır koruyor. Yaratıcılık ve estetik anlayışının mükemmel birleşimiyle, dünyanın dört bir yanına ilham kaynağı olmayı başaran bu ülke, modanın kalbi olarak kabul ediliyor. Şıklık İtalya'nın günlük hayatına da yansımış durumda.