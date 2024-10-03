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Bursa'da Bir Camiyi Gezen Turist Kafilesindeki Erkekler de Girişe Kadınlar İçin Bırakılan Kıyafetleri Giydi

Bursa'da Bir Camiyi Gezen Turist Kafilesindeki Erkekler de Girişe Kadınlar İçin Bırakılan Kıyafetleri Giydi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 13:39

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Elbette her ülkenin, her bölgenin hatta her mekanın kendine has kuralları var. Fakat duruma yabancı olanlar için bu kurallara adapte olmak pek kolay olamayabiliyor. Hatta ortaya bazen güldüren olaylar da çıkabiliyor.

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Bursa'da bir camiyi gezen turist kafilesindeki erkekler, girişe kadınlar için bırakılan kıyafetleri yanlış anlayarak kendileri de giydi.

Bursa'da bir camiyi gezen turist kafilesindeki erkekler, girişe kadınlar için bırakılan kıyafetleri yanlış anlayarak kendileri de giydi.

Camiyi etekleriyle gezmeye başlayan grubun o görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

Camiyi etekleriyle gezmeye başlayan grubun o görüntüleri izleyenleri gülümsetti.

İşte o görüntüler;

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