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Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yeğeninin 'Vergi' Ödevini Çikolatası Üzerinden Anlatınca Ortalık Biraz Gerildi

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yeğeninin 'Vergi' Ödevini Çikolatası Üzerinden Anlatınca Ortalık Biraz Gerildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 20:35 Son Güncelleme: 16.10.2024 - 20:44

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Çocukların hayatın gerçeklerine maruz bırakılması, onların kişisel gelişimleri ve hayata hazırlanmaları açısından elzemdir. Ancak bu durum, belirli bir denge ve sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Çünkü çocukların hassas psikolojileri ve henüz tam olarak gelişmemiş düşünce yapıları, onları hayatın bazı gerçeklerine karşı korunmasız kılabilir. Fakat bir sosyal medya kullanıcısı, yeğenine bu konuda pek de hassas davranmadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBCVYV...
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'Vergi' konusunda yardım isteyen yeğenine, konuyu çikolatası üzerinden anlatınca minik kız duruma biraz öfkelendi.

'Vergi' konusunda yardım isteyen yeğenine, konuyu çikolatası üzerinden anlatınca minik kız duruma biraz öfkelendi.

Minik kızın hayatın gerçeklerine hazırlıksız yakalandığı o anları "Yeğenimin büyüyünce, nasıl ağır şartlarda yaşayacağını ona biri öğretmesi gerekiyordu." notuyla paylaştı.

Minik kızın hayatın gerçeklerine hazırlıksız yakalandığı o anları "Yeğenimin büyüyünce, nasıl ağır şartlarda yaşayacağını ona biri öğretmesi gerekiyordu." notuyla paylaştı.

İşte o video;

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