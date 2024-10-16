Çocuğunu İlk Kez 'Otobüs' ile Tanıştıran Kadın Deneyimlerini Paylaştı: "Umarım Yaşadıklarını Unutur"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAiFdr...
Sosyal medya platformları, her geçen gün yeni bir olay, paylaşım veya video ile adeta beynimizi uyuşturuyor. O ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın çocuğunun ilk otobüse binme deneyimini paylaştı.
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Çocuğunun okul ödevi için otobüse binmesi gerektiğini söyleyen anne otobüse binmek için önce kendi aracıyla durağa gitti. Arından da çocuğunun yaşadıklarını unutması için ona dondurma aldı.
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"Sürekli yapılacak bir şey değil ama 1 kere denenebilir çocukla farklı bir deneyim oluyor." notuyla paylaştığı o videonun ironi mi yoksa gerçek mi olduğunu pek çok kişi anlayamadı.
İşte o video;
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