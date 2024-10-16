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Çocuğunu İlk Kez 'Otobüs' ile Tanıştıran Kadın Deneyimlerini Paylaştı: "Umarım Yaşadıklarını Unutur"

Çocuğunu İlk Kez 'Otobüs' ile Tanıştıran Kadın Deneyimlerini Paylaştı: "Umarım Yaşadıklarını Unutur"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 19:09

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Sosyal medya platformları, her geçen gün yeni bir olay, paylaşım veya video ile adeta beynimizi uyuşturuyor. O ilginç videolara bir yenisi daha eklendi. Bir kadın çocuğunun ilk otobüse binme deneyimini paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAiFdr...
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Çocuğunun okul ödevi için otobüse binmesi gerektiğini söyleyen anne otobüse binmek için önce kendi aracıyla durağa gitti. Arından da çocuğunun yaşadıklarını unutması için ona dondurma aldı.

Çocuğunun okul ödevi için otobüse binmesi gerektiğini söyleyen anne otobüse binmek için önce kendi aracıyla durağa gitti. Arından da çocuğunun yaşadıklarını unutması için ona dondurma aldı.

"Sürekli yapılacak bir şey değil ama 1 kere denenebilir çocukla farklı bir deneyim oluyor." notuyla paylaştığı o videonun ironi mi yoksa gerçek mi olduğunu pek çok kişi anlayamadı.

"Sürekli yapılacak bir şey değil ama 1 kere denenebilir çocukla farklı bir deneyim oluyor." notuyla paylaştığı o videonun ironi mi yoksa gerçek mi olduğunu pek çok kişi anlayamadı.

İşte o video;

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