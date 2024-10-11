Bir AVM'nin Güvenlik Görevlisi Paylaştı: "'Biber Gazıyla Girsem Sorun Olur mu?’ Cümlesini Duymaya Başladım"

Son dönemde yaşanan olayların ardından kadınlar kendilerini korumak için kullanabilecekleri ürünler aramaya başladı. Cep telefonu gibi görünen şok cihazları, ruj gibi görünen çakılar derken birbirlerine biber gazı tarifi vermeye başladı. Çünkü biber gazları ile alışveriş merkezlerine girmek yasak.