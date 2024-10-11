Bir AVM'nin Güvenlik Görevlisi Paylaştı: "'Biber Gazıyla Girsem Sorun Olur mu?’ Cümlesini Duymaya Başladım"

Son dönemde yaşanan olayların ardından kadınlar kendilerini korumak için kullanabilecekleri ürünler aramaya başladı. Cep telefonu gibi görünen şok cihazları, ruj gibi görünen çakılar derken birbirlerine biber gazı tarifi vermeye başladı. Çünkü biber gazları ile alışveriş merkezlerine girmek yasak.
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Bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan bir genç son dönemde "Biber gazı ile girebilir miyiz?' sorusunu çok sık duymaya başlayınca bu konuda bir paylaşım yaptı.
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"Girin, rahat yürüyüm. Bir sorun olursa (olamaz) ilk ben damlarım söz" notuyla paylaştığı video viral oldu.
İşte o video;
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