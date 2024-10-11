"Biz Eskiden de Böyleydik": Bir Doktor Gelen Adli Vakalar Üzerinden Son Günlerde Yaşananları Yorumladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA1IZl...
Son dönemde yaşananlar herkesin psikolojisini etkiledi. Hemen hemen herkes bu yaşananların sebebi ile ilgili kendince fikirler yürütmeye çalışıyor. Peki gerçekten biz geçmişte böyle değil miydik?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dr. Mukaddes Özdemir, bu yaşananları hastaneye gelen adli vakalar üzerinden anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Siz ailelerin çocuklarına 'Biz seni böyle mi yetiştirdik' dediğini mi düşünüyorsunuz?" diyen doktor, suçlu çocukların aileleri tarafından nasıl desteklendiğini anlattı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın