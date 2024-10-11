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"Biz Eskiden de Böyleydik": Bir Doktor Gelen Adli Vakalar Üzerinden Son Günlerde Yaşananları Yorumladı

"Biz Eskiden de Böyleydik": Bir Doktor Gelen Adli Vakalar Üzerinden Son Günlerde Yaşananları Yorumladı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.10.2024 - 21:57

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Son dönemde yaşananlar herkesin psikolojisini etkiledi. Hemen hemen herkes bu yaşananların sebebi ile ilgili kendince fikirler yürütmeye çalışıyor. Peki gerçekten biz geçmişte böyle değil miydik?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DA1IZl...
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Dr. Mukaddes Özdemir, bu yaşananları hastaneye gelen adli vakalar üzerinden anlattı.

Dr. Mukaddes Özdemir, bu yaşananları hastaneye gelen adli vakalar üzerinden anlattı.

"Siz ailelerin çocuklarına 'Biz seni böyle mi yetiştirdik' dediğini mi düşünüyorsunuz?" diyen doktor, suçlu çocukların aileleri tarafından nasıl desteklendiğini anlattı.

"Siz ailelerin çocuklarına 'Biz seni böyle mi yetiştirdik' dediğini mi düşünüyorsunuz?" diyen doktor, suçlu çocukların aileleri tarafından nasıl desteklendiğini anlattı.

İşte o video;

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