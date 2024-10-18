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Ortalık Cehenneme Döndü: Rusya'da Havai Fişek Taşıyan Kamyon Bir Otomobil ile Çarpıştı

Ortalık Cehenneme Döndü: Rusya'da Havai Fişek Taşıyan Kamyon Bir Otomobil ile Çarpıştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 18:27

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Havai fişekler, gökyüzündeki canlılar için zaten tehlikeliyken kullanımı sırasında yapılan hatalar da felaketle sonuçlanabiliyor. Aynı biçimde havai fişeklerin üretimi ve taşınması konusunda da oldukça dikkatli olunması gerekiyor.

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Rusya'da havai fişek taşıyan kamyon bir otomobille çarpışınca havai fişekler alev aldı.

Rusya'da havai fişek taşıyan kamyon bir otomobille çarpışınca havai fişekler alev aldı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

İşte o anlar;

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