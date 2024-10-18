Ortalık Cehenneme Döndü: Rusya'da Havai Fişek Taşıyan Kamyon Bir Otomobil ile Çarpıştı

Havai fişekler, gökyüzündeki canlılar için zaten tehlikeliyken kullanımı sırasında yapılan hatalar da felaketle sonuçlanabiliyor. Aynı biçimde havai fişeklerin üretimi ve taşınması konusunda da oldukça dikkatli olunması gerekiyor.
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Rusya'da havai fişek taşıyan kamyon bir otomobille çarpışınca havai fişekler alev aldı.
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Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
İşte o anlar;
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