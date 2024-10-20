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Rize'de Kemençe ile Tanışan Amerikalılar Horonu Kendi Danslarıyla Birleştirince Eğlenceli Anlar Yaşandı

Rize'de Kemençe ile Tanışan Amerikalılar Horonu Kendi Danslarıyla Birleştirince Eğlenceli Anlar Yaşandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 13:50 Son Güncelleme: 20.10.2024 - 13:55

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Karadeniz, sınırsız güzellikleri ve büyüleyici doğası ile adeta bir cennet parçası. Eşsiz bir kültür birikimine sahip olan bu bölge, kendine özgü yaşam tarzı ve gelenekleri ile de dikkat çekiyor. Bir yandan yeşilin her tonunu barındıran ormanları, bir yandan da mavi sularıyla göz kamaştıran denizi ile Karadeniz, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBTG6u...
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Rize'ye seyahat eden Amerikalı bir grup kemençe ve horon ile tanıştı.

Rize'ye seyahat eden Amerikalı bir grup kemençe ve horon ile tanıştı.

Amerikalılar horonu kendi dansları ile birleştirince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Amerikalılar horonu kendi dansları ile birleştirince ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

İşte o anlar;

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