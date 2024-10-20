Bir Görümce Abisinin Düğünde Çaktırmadan Takı Sandığını Çalarken Kameralara Yakalandı

Düğünler pek çok çift için oldukça değerli. Birbirinden ilginç geleneklerin de yerine getirildiği düğün merasimlerinde yine birbirinden ilginç olaylar da yaşanabiliyor. Bunların pek çoğu da düğün kameralarına yansıyor.
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Bir kadın, abisinin düğününde takı sandığını çaktırmadan almaya çalıştı.
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Düğün kameralarına yansıyan o anları “Lap işi koydum, tıp yol aldım” notuyla kendi sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o anlar;
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