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Bir Görümce Abisinin Düğünde Çaktırmadan Takı Sandığını Çalarken Kameralara Yakalandı

Bir Görümce Abisinin Düğünde Çaktırmadan Takı Sandığını Çalarken Kameralara Yakalandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 09:50

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Düğünler pek çok çift için oldukça değerli. Birbirinden ilginç geleneklerin de yerine getirildiği düğün merasimlerinde yine birbirinden ilginç olaylar da yaşanabiliyor. Bunların pek çoğu da düğün kameralarına yansıyor.

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Bir kadın, abisinin düğününde takı sandığını çaktırmadan almaya çalıştı.

Bir kadın, abisinin düğününde takı sandığını çaktırmadan almaya çalıştı.

Düğün kameralarına yansıyan o anları “Lap işi koydum, tıp yol aldım” notuyla kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

Düğün kameralarına yansıyan o anları “Lap işi koydum, tıp yol aldım” notuyla kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o anlar;

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