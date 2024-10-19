2 Saat Torunlarına Baktıktan Sonra Canından Bezen Anneanne Gözyaşlarını Tutamadı

Torun sevgisinin bambaşka olduğu tüm torun sahibi olan ebeveynler tarafından söylenir. Torunlarına karşı hissedilen bu yoğun sevgi ve bağlılık, büyükanne ve büyükbabaların hayatlarına anlam katar, yaşam kalitelerini artırır. Torunlara bakmak büyüklerin görevi mi değil mi konusu sosyal medyada sık sık tartışma konusu oluyor. Kimileri ileri yaşlarındaki insanların böyle bir zorunluluğu olmadığını savunurken kimileri ise, çocuklarının yüklerini biraz olsun hafifletmeleri gerektiğini savunuyor.