Bir Adamın Toronto'da Yaptığı El İşi Ürünleri Satan Bir Teyze ile Çektiği Video Viral Oldu

Özelikle son dönemde bu sayı artsa da geçmişten günümüze pek çok kişi, farklı sebeplerle yurt dışındaki iş fırsatlarını değerlendirmek için farklı ülkelere göç etti.
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Toronto'da yaptığı el işlerini satan bir teyze ile sohbet eden adamın videosu sosyal medyada viral oldu.
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Sokaklarda dilenmek ya da kötü işler yapmak yerine emeğiyle para kazanıyor olması, orada yaşayanların beğenisini topladı.
İşte o video;
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