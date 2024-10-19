Anneannesinin Nostaljik Eşyalarını Paylaşan Bir Kadın Her Birimizi 80'li Yıllara Götürdü

Zaman zaman her birimiz geçmişe özlem duyuyoruz. Bu özlem, zamanın hızla akıp gittiği bu modern dünyada, eski günlere, belki de daha basit ve anlaşılır olduğu düşünülen bir zamana dair bir hasret aslında. Eski bir eşya, çocukluğumuzun geçtiği sokak hemen hemen hepimize aynı hissi veriyor.