Bu Sefer 3 Kuşak Bir Arada: Farklı Kuşaktan İnsanların Aynı Durumlar İçin Kullandığı Farklı Jestler

Her kuşağın günlük yaşamı, alışkanlıkları, kullandıkları eşyalar ve hatta neredeyse kültürleri birbirinden tamamen farklı. Bu da oldukça basit konularda bile ciddi farkların oluşmasına sebep oluyor. Sosyal medyada bir akıma dönüşen, aynı durumlar için kullanılan jestlerin kuşaklar arasında ne kadar farklı olabileceğini gösteren videolara bir yenisi daha eklendi.
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Bu sefer 3 kuşağın bir araya geldiği videoda kuşaklar arasındaki farklar ve benzerlikler daha net görüldü.
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Özellikle Z kuşağının beğenisini toplayan video sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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