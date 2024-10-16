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1959 Yılında İstanbul Sokaklarında Çekilmiş Görüntüler Sizi Küçük Bir Zaman Yolculuğuna Çıkaracak

1959 Yılında İstanbul Sokaklarında Çekilmiş Görüntüler Sizi Küçük Bir Zaman Yolculuğuna Çıkaracak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
16.10.2024 - 17:01

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İstanbul, dünyanın en büyüleyici şehirlerinden biri. Eşsiz panoramik görüntüleri ve zengin tarih ve kültür mirasıyla, bu şehir herkesi büyülemeyi başarıyor. İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu da onun kültürel çeşitliliğine katkıda bulunmuştur. Bu çeşitlilik, şehrin mimarisinden yemeklerine, müziklerinden festivallerine kadar her yerde hissedilir. İstanbul, sadece bir şehir olmanın ötesinde, bir yaşam tarzı, bir deneyim ve unutulmaz bir maceradır.

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1959 yılında İstanbul’da çekilmiş görüntüler yapay zeka ile renklendirildi.

1959 yılında İstanbul’da çekilmiş görüntüler yapay zeka ile renklendirildi.

O görüntüler, izleyenleri şehrin o sakin günlerinde küçük bir yolculuğa çıkardı.

O görüntüler, izleyenleri şehrin o sakin günlerinde küçük bir yolculuğa çıkardı.

İşte o video;

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