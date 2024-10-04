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İstanbul Sokaklarında Bir Düğün Fotoğrafı Çekimine Denk Gelen Turist Kafilesinin Coşkusu Gülümsetti

İstanbul Sokaklarında Bir Düğün Fotoğrafı Çekimine Denk Gelen Turist Kafilesinin Coşkusu Gülümsetti

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.10.2024 - 18:01

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İstanbul, dört mevsim boyunca turistlerin akınına uğrayan, büyüleyici bir şehir. Her bir köşesi ayrı bir tarih barındıran bu eşsiz metropol, yılın her dönemi ziyaretçilerini ağırlıyor. İstanbul aynı zamanda büyüleyici manzaralarıyla, özel günlerin de vazgeçilmez mekanı.

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İstanbul'da düğün fotoğraflarını çektiren çift, bir turist kafilesine denk geldi.

İstanbul'da düğün fotoğraflarını çektiren çift, bir turist kafilesine denk geldi.

Çifti alkışlarla tebrik eden kafilesinin gelin ve damadın akrabası gibi sevindiği o anlar izleyenleri gülümsetti.

Çifti alkışlarla tebrik eden kafilesinin gelin ve damadın akrabası gibi sevindiği o anlar izleyenleri gülümsetti.

İşte o video;

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