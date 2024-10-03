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Türkiye Tatilinden Dönerken Telefonunu Kaybeden Genç Kadın Başına Gelen Tatlı Olayı Paylaştı

Türkiye Tatilinden Dönerken Telefonunu Kaybeden Genç Kadın Başına Gelen Tatlı Olayı Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 12:37

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Bizler millet olarak, genelde sıcakkanlı bir yapıya sahibiz. Bu özelliğimiz, kültürümüzün ve karakterimizin bir parçası. Bazen tatsız olaylar yaşansa da çoğu zaman cana yakın, misafirperver ve yardımsever bir toplum olmuşumuzla ön plana çıkarız. Türkiye'de bir havalimanında başına gelen olayı anlatan bir turist, bunu bir kere daha kanıtladı.

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Havalimanında telefonunu kaybeden kadın, umudu kestiği sırada telefonunu bulunca çok şaşırdı.

Havalimanında telefonunu kaybeden kadın, umudu kestiği sırada telefonunu bulunca çok şaşırdı.

Telefonu bulan iki kişinin küçük bir video bırakmak telefonu teslim ettiğini gören genç kadın, yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu sosyal medya hesabında paylaştı.

Telefonu bulan iki kişinin küçük bir video bırakmak telefonu teslim ettiğini gören genç kadın, yaşadığı şaşkınlığı ve mutluluğu sosyal medya hesabında paylaştı.

İşte o video;

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