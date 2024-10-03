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17 Yılın Ardından Komadan Uyanmak: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Son 17 Yılı Saniyeler İçinde Özetledi

17 Yılın Ardından Komadan Uyanmak: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Son 17 Yılı Saniyeler İçinde Özetledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
03.10.2024 - 10:36

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Ülkemizin gündemi akılalmaz bir hızla ilerliyor ve çoğunlukla bu hıza biz de yetişemiyoruz.Her yeni güne, farklı bir haberle gözlerimizi açıyoruz. Hafızamız da yaşam tarzımızda bu hıza ayak uydurmuş durumda.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAgjwF...
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Burcu Yener isimli bir sosyal medya kullanıcısı, ülkemizin son 17 yılını özetlediği bir şarkı yaptı.

Burcu Yener isimli bir sosyal medya kullanıcısı, ülkemizin son 17 yılını özetlediği bir şarkı yaptı.

17 yılı saniyeler içinde dinlediğimiz o şarkı yer yer "Bunu da mı yaşamıştık?" dedirtti.

17 yılı saniyeler içinde dinlediğimiz o şarkı yer yer "Bunu da mı yaşamıştık?" dedirtti.

İşte o özet;

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