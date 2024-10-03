17 Yılın Ardından Komadan Uyanmak: Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Son 17 Yılı Saniyeler İçinde Özetledi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DAgjwF...
Ülkemizin gündemi akılalmaz bir hızla ilerliyor ve çoğunlukla bu hıza biz de yetişemiyoruz.Her yeni güne, farklı bir haberle gözlerimizi açıyoruz. Hafızamız da yaşam tarzımızda bu hıza ayak uydurmuş durumda.
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Burcu Yener isimli bir sosyal medya kullanıcısı, ülkemizin son 17 yılını özetlediği bir şarkı yaptı.
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17 yılı saniyeler içinde dinlediğimiz o şarkı yer yer "Bunu da mı yaşamıştık?" dedirtti.
İşte o özet;
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