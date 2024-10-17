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Yapay Zeka Düğün Kıyafetlerinin Geçmişten Günümüze ve Hatta Geleceğe Kadar Geçirdiği Değişimi Gösterdi

Yapay Zeka Düğün Kıyafetlerinin Geçmişten Günümüze ve Hatta Geleceğe Kadar Geçirdiği Değişimi Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.10.2024 - 09:24

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Moda, zamanın sürekli değişen ruhunu yansıtan bir ayna gibidir. Her dönem, kendi karakteristik özelliklerini ve eşsiz tarzını moda dünyasına aktarır. Bu sürekli değişim ve yenilenme elbette özel günleri ve özel gün kıyafetlerini de etkiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C918ZG...
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Yapay zeka ile, düğün fotoğraflarının geçmişten günümüze değişimi gösterildi.

Yapay zeka ile, düğün fotoğraflarının geçmişten günümüze değişimi gösterildi.

Her dönemin kendine has özelliklerini taşıyan kıyafetler, kendi başlarına kullanıldığı dönem hakkında da bilgi verdi.

Her dönemin kendine has özelliklerini taşıyan kıyafetler, kendi başlarına kullanıldığı dönem hakkında da bilgi verdi.

İşte o video;

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