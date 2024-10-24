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Geçtiğimiz Yıl Büyük Bir Yangın Felaketinden Geçen Balat Oyuncak Müzesinin Son Hali Paylaşıldı

Geçtiğimiz Yıl Büyük Bir Yangın Felaketinden Geçen Balat Oyuncak Müzesinin Son Hali Paylaşıldı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.10.2024 - 16:32

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Oyuncak toplama hobisi olan Timur İnanoğlu isimli bir vatandaşın 2021 yılında topladığı tüm oyuncakları sergilemek için açtığı Balat Oyuncak Müzesi, geçtiğimiz yıl yaşanan yangın felaketinde küle dönmüştü. 17 binden fazla oyuncağın sergilendiği iki katlı müzenin o hali, pek çok kişiyi üzmüştü.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBGjmS...
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Yangının üzerinden geçen 1 yılın ardından Oyuncak Müzesi'nin son hali paylaşıldı.

Yangının üzerinden geçen 1 yılın ardından Oyuncak Müzesi'nin son hali paylaşıldı.

Her oyuncağın tek tek büyük bir emekle onarıldığının görüldüğü o görüntüler ve oyuncak müzesinin yeniden eski haline gelmiş olması, özellikle müzenin hayranlarını mutlu etti.

Her oyuncağın tek tek büyük bir emekle onarıldığının görüldüğü o görüntüler ve oyuncak müzesinin yeniden eski haline gelmiş olması, özellikle müzenin hayranlarını mutlu etti.

İşte o değişim;

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