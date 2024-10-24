Geçtiğimiz Yıl Büyük Bir Yangın Felaketinden Geçen Balat Oyuncak Müzesinin Son Hali Paylaşıldı

Oyuncak toplama hobisi olan Timur İnanoğlu isimli bir vatandaşın 2021 yılında topladığı tüm oyuncakları sergilemek için açtığı Balat Oyuncak Müzesi, geçtiğimiz yıl yaşanan yangın felaketinde küle dönmüştü. 17 binden fazla oyuncağın sergilendiği iki katlı müzenin o hali, pek çok kişiyi üzmüştü.