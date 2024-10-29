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Murat Bardakçı'dan Atatürk Filmini İzleyip Ağlayanlara: "Napolyon Filmine Ağlayan Fransız'a Çatlak Derler"

Murat Bardakçı'dan Atatürk Filmini İzleyip Ağlayanlara: "Napolyon Filmine Ağlayan Fransız'a Çatlak Derler"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
29.10.2024 - 11:17

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Bugün cumhuriyetimizin 101. yılı. Gazeteci Murat Bardakçı, 101. yılı konuşmak için meslektaşı Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu. İkili cumhuriyet tarihi üzerine konuştu.

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Bardakçı, Atatürk filmine ağlayanlar için""Atatürk filmi izleyip ağlanmaz. Napolyon filmi izleyip ağlayan Fransız'a çatlak derler" dedi

Bardakçı, Atatürk filmine ağlayanlar için""Atatürk filmi izleyip ağlanmaz. Napolyon filmi izleyip ağlayan Fransız'a çatlak derler" dedi

Fatih Altaylı'nın da tepki gösterdiği o sözler sosyal medyada da viral oldu.

Fatih Altaylı'nın da tepki gösterdiği o sözler sosyal medyada da viral oldu.

İşte o sözler;

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