Murat Bardakçı'dan Atatürk Filmini İzleyip Ağlayanlara: "Napolyon Filmine Ağlayan Fransız'a Çatlak Derler"

Bugün cumhuriyetimizin 101. yılı. Gazeteci Murat Bardakçı, 101. yılı konuşmak için meslektaşı Fatih Altaylı'nın Youtube kanalına konuk oldu. İkili cumhuriyet tarihi üzerine konuştu.
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Bardakçı, Atatürk filmine ağlayanlar için""Atatürk filmi izleyip ağlanmaz. Napolyon filmi izleyip ağlayan Fransız'a çatlak derler" dedi
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Fatih Altaylı'nın da tepki gösterdiği o sözler sosyal medyada da viral oldu.
İşte o sözler;
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