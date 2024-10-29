İzmir'de Bir Lisede Cumhuriyetimizin 101. Yılı Vals Gösterisi ile Kutlandı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@beyzasayhann/...
Mustafa Kemal'in en büyük miraslarından biri olan cumhuriyetin en önemli emanetçileri elbette gençler. Bugün ülkenin dört bir yanından gençler, 101 yıl heyecanını yaşıyor ve 29 Ekim'i büyük bir coşkuyla kutluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İzmir'de bir lisede öğrenciler cumhuriyetimizin 101. yılını vals gösterisi ile kutladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu anlamlı günü Atatürk'ün en sevdiği danslardan biri ile kutlayan öğrencilerin o anları beğeni topladı.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın