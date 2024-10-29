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İzmir'de Bir Lisede Cumhuriyetimizin 101. Yılı Vals Gösterisi ile Kutlandı

İzmir'de Bir Lisede Cumhuriyetimizin 101. Yılı Vals Gösterisi ile Kutlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
29.10.2024 - 14:54 Son Güncelleme: 29.10.2024 - 15:09

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Mustafa Kemal'in en büyük miraslarından biri olan cumhuriyetin en önemli emanetçileri elbette gençler. Bugün ülkenin dört bir yanından gençler, 101 yıl heyecanını yaşıyor ve 29 Ekim'i büyük bir coşkuyla kutluyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@beyzasayhann/...
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İzmir'de bir lisede öğrenciler cumhuriyetimizin 101. yılını vals gösterisi ile kutladı.

İzmir'de bir lisede öğrenciler cumhuriyetimizin 101. yılını vals gösterisi ile kutladı.

Bu anlamlı günü Atatürk'ün en sevdiği danslardan biri ile kutlayan öğrencilerin o anları beğeni topladı.

Bu anlamlı günü Atatürk'ün en sevdiği danslardan biri ile kutlayan öğrencilerin o anları beğeni topladı.

İşte o video;

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