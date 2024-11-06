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Köylüler El Birliğiyle Kurtardı: Artvin'in Yeşil Doğasını Görmek İsteyen Fransız Turistler Kara Saplandı

Köylüler El Birliğiyle Kurtardı: Artvin'in Yeşil Doğasını Görmek İsteyen Fransız Turistler Kara Saplandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.11.2024 - 19:17

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Artvin ülkemizin en eşsiz manzaralara sahip şehirlerinin başında geliyor. Türkiye'nin kuzeydoğusunda yer alan Artvin, doğal güzellikleri ve nefes kesen manzaralarıyla kendine hayran bırakıyor. Eşsiz doğası, yeşilin her tonunu barındıran ormanları, kristal berraklığındaki nehirleri ve gölleri ile Artvin, doğa severler için adeta bir cennet. Kendine has kültürü ve tarihi dokusuyla da dikkat çeken bu şehir, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunuyor. Artvin'in bu yeşil doğasını görmek için yola çıkan Fransız turistler beklenmedik bir sürpriz ile karşılaştı.

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Yolun kar yağışının etkisi altına giren Artvin'de kara saplanan turistler aynı anda birkaç mevsimi birden yaşadıklarını söyledi.

Yolun kar yağışının etkisi altına giren Artvin'de kara saplanan turistler aynı anda birkaç mevsimi birden yaşadıklarını söyledi.

Köylülerin yoğun çabasıyla kurtarılan turistler, teşekkürlerini sunmayı da ihmal etmedi.

Köylülerin yoğun çabasıyla kurtarılan turistler, teşekkürlerini sunmayı da ihmal etmedi.

İşte o görüntüler;

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