Hindistan'da Seyahat Eden Bir Kadın İnsanların Gözlerini Büyük Bir Rahatlıkla Üzerine Diktiği Anları Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C_LQvf...
Gezginlerin son dönemdeki gözde ülkeleri Hindistan, Afganistan ve Pakistan gibi ülkeler bildiğiniz üzere. Hem yerli hem yabancı gezginler bu ülkelerden paylaştıkları videolarla hem beğeni topluyor hem de insanlara kültürel bir şok yaşatıyor.
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'dilarabegums' isimli bir Türk de Hindistan seyahatinde başına gelenleri paylaştı.
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Kamerasına gözlerini dikip büyük bir rahatlıkla dikizlemeyi sürdüren insanlar rahatlıklarıyla beyin yaktı.
İşte o video;
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