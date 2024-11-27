Nuri Kadın İsmiymiş: Bir Koreli Hem Türkçe'de Hem Korece'de Kullanılan İsimleri Paylaştı

Güney Kore, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen, teknoloji ve eğitim alanında dünya çapında kabul görmüş bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Asya'nın bu incisi, hem ekonomik hem de sosyal anlamda gelişmişliği ile dikkat çekiyor. Türkiye ile olan kardeş ülke bağları ise herkes tarafından biliniyor. Güney Kore son dönemde müziği ve dizileri ile de oldukça dikkat çekiyor. Bu anlamda büyük bir hayran kitlesine sahip olan Güney Kore'nin diline de ilgi büyük.