Nuri Kadın İsmiymiş: Bir Koreli Hem Türkçe'de Hem Korece'de Kullanılan İsimleri Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCuLOh...
Güney Kore, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile bilinen, teknoloji ve eğitim alanında dünya çapında kabul görmüş bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. Asya'nın bu incisi, hem ekonomik hem de sosyal anlamda gelişmişliği ile dikkat çekiyor. Türkiye ile olan kardeş ülke bağları ise herkes tarafından biliniyor. Güney Kore son dönemde müziği ve dizileri ile de oldukça dikkat çekiyor. Bu anlamda büyük bir hayran kitlesine sahip olan Güney Kore'nin diline de ilgi büyük.
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Sosyal medyada Korece d ile ilgili paylaşımlar yapan 'korecekocun' isimli sosyal medya kullanıcısı hem Kore'de hem Türkiye'de kullanılan ortak isimleri paylaştı.
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Bazı isimlerin farklı cinsiyetler için kullanılması, bazı kullanıcıları güldürdü.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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